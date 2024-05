Asmaa e Cristiano, che passione dopo Uomini e Donne: la coppia brucia le tappe e si mostra così

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano dopo il Trono Over si mostrano sui social più innamorati che mai. Ecco come si sono fotografati

La stagione 2023-2024 di Uomini e Donne si è appena conclusa. Abbiamo visto la scelta di Daniele Paudice ricadere su Gaia, tra lacrime e grandi emozioni. Ma abbiamo anche visto il dolore di Ida nel concludere il suo percorso senza alcun uomo al suo fianco.

Fra i partecipanti del Trono Over, invece, si sono formate delle coppie che, a riflettori spenti, stanno continuando a emozionare. Un esempio: sicuramente Asmaa e Cristiano sono tra quelli che, con storie, reel e post, tengono maggiormente aggiornati i loro seguaci sulla loro storia d’amore e ciò che emerge è una passione bruciante!

Uomini e Donne: Cristiano e Asmaa, un amore travolgente

Cristiano non era nuovo al parterre di Uomini e Donne. I più affezionati al programma se lo ricorderanno nel 2016, quando anche Ernesto muoveva i primi passi da Maria De Filippi per cercare l’amore. Il ritorno di Cristiano nel parterre del Trono Over è stato accolto con molto piacere dalle dame che hanno visto un uomo di età consona a molte esigenze, prestante, piacente e divertente. Peccato però che anche lui, come molti altri uomini passati nel programma, abbia dimostrato di avere un po’ di pretese particolari e richieste di attenzioni quasi estreme. E così le donne che ha corteggiato, una dopo l’altra, sono sparite.

In un caso è dovuta anche intervenire Maria De Filippi per provare a spiegare a Cristiano cosa, secondo lei, l’uomo stesse sbagliando. Alla fine però sembra che, più che un problema di comportamento, ci fosse un problema di reale interesse. Infatti, quando ha iniziato a frequentare Asmaa, praticamente ogni riserva sembrava essersi volatilizzata nel nulla. Proprio come è successo alla dama, dapprima restia e colma di poca fiducia negli uomini, è sembrata rinascere in questa nuova storia.

E così, Asmaa e Cristiano, con la fine naturale di Uomini e Donne hanno continuato la loro frequentazione fuori dal programma e si sono mostrati sui social in atteggiamenti super complici e intimi. Baci, abbracci, condivisioni di momenti speciali… “Ti accorgi ad un certo punto che realmente quando c’è l’amore tutto ha un altro sapore”. Queste le parole di Cristiano lasciando Uomini e Donne insieme alla sua Asmaa ed effettivamente sui loro profili social questo trapela. Per alcuni stanno un po’ bruciando le tappe, ma del resto quando l’amore è forte la voglia di stare sempre insieme è alle stelle! Speriamo per loro che questa storia prosegua forte così per ancora tantissimo tempo!