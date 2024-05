Occhiali da sole economici: attenzione ad acquistarli, i rischi per la vista sono altissimi

Gli occhiali da sole economici possono essere molto pericolosi per la vista, hanno rischi severi di cui bisogna prendere atto.

Per scegliere gli occhiali da sole bisogna fare attenzione ad alcuni dettagli fondamentali, evitando di optare per prodotti scadenti e soprattutto con alcune caratteristiche che possono rivelarsi preoccupanti e pericolose.

In commercio se ne trovano tanti ma ognuno deve fare attenzione a specifiche come lenti, filtri UV e dettagli su materiali e sulla composizione per non ritrovarsi con un danno importante alla vista. Anche quelli da sole vanno scelti con cura, non solo gli occhiali da vista.

Occhiali da sole economici: quali sono i rischi per la vista

Spesso ci si lascia ingannare dal prezzo accattivante o dall’aspetto particolare di un paio di occhiali e quindi si scelgono per fattori del tutto errati. Il compito degli occhiali da sole è quello di proteggere la vista e quindi bisogna sceglierli con attenzione. Un paio economico non è sempre in grado di risolvere al meglio le necessità, quindi la qualità va valutata accuratamente.

Questo non vuol dire necessariamente spendere centinaia di euro quanto, piuttosto, determinare delle caratteristiche che siano efficienti. La prima cosa è chiaramente il filtro che deve proteggere sia contro gli UVB che contro gli UVA. Nessun occhiale va bene senza protezione. Il fatto che la lente sia colorata non serve a determinare di fatto la copertura adeguata contro la luce solare. Quelli certificati hanno indicazioni come UV400 o 100%.

Le lenti polarizzate sono le migliori perché riducono tutti i riflessi anche quelli dell’acqua, della neve e del vetro quindi vuol dire che sono maggiormente protettivi e riducono l’affaticamento degli occhi. Quando si sceglie va bene valutare le caratteristiche estetiche ma bisogna pensare sempre ad un prodotto che sia bello ma comodo, non si può prescindere da questa opzione. Attenzione dunque anche ai materiali che devono essere durevoli, sia nella struttura che nelle lenti. Secondo gli specialisti quelle in Rivex, policarbonato, vetro, titanio, acciaio sono le più resistenti.

In sostanza non bisogna guardare al prezzo ma alla qualità e informarsi su tutti questi dettagli prima di scegliere un modello piuttosto che un altro. Ci sono ottimi occhiali da sole anche ad un prezzo basso, la cosa importante è lasciarsi guidare da uno specialista in caso di dubbi e valutare con maggiore attenzione laddove si abbiano problemi di vista da tenere sotto controllo. In questo caso si può infatti valutare una combinazione di gradazione e protezione con lenti apposite che vengono lavorate adeguatamente.