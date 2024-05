Se fai benzina in questa strada, rischi di restare al verde: è la più cara d’Italia, prezzi assurdi

I rincari sono diretta conseguenza del costo dei carburanti in aumento, ma c’è un luogo in Italia in cui fare benzina è veramente un esborso economico non indifferente.

Gli aumenti continuano sul fronte dei carburanti e anche in questo caso c’è un luogo in cui fare benzina costa tantissimo, forse anche troppo. A prescindere dall’inflazione che ha causato prezzi in netta risalita, infatti, la situazione rischia di essere ancora più compromessa: a farne le spese sono i cittadini che, quotidianamente, prendono l’automobile per spostamenti di varia natura.

Da diversi mesi a questa parte non si fa altro che parlare di aumenti, ora però alcune ricerche sui prezzi medi di benzina e diesel hanno accertato come fare rifornimento sia diventato un grave problema. Esiste un luogo nel quale fare benzina costa però troppo, il prezzo è quasi da non credere. Molti restano sbigottiti, tanti sono invece costretti per diversi motivi.

Costo record della benzina in Italia: ecco dove

Fare benzina ha un costo diverso a seconda dei luoghi in cui ci si ferma per il rifornimento, ma il prezzo scoperto sull’autostrada italiana è quasi incredibile. E pensare che ad agosto 2023 il Governo era intervenuto con i cartelli e relativi prezzi medi da esporre a livello regionale (e anche nazionale). Consumatori informati e scelta sul luogo in cui fare rifornimento non sono però risultati sufficienti, anzi. Hanno consentito agli automobilisti di confrontare i prezzi e allo stesso tempo di scegliere l’erogatore desiderato.

Ma è proprio il Codacons che ha constatato aumenti del 30-35% rispetto agli altri Paesi in Europa. E da questa attenta osservazione, infatti, è stata stilata una classifica delle tratte autostradali in cui fare rifornimento costa più che altrove. Durante l’estate 2023 non erano mancate le polemiche per la stazione di rifornimento, presente sull’autostrada A8 Milano-Varese, che proponeva la cifra record di 2,722 euro al litro. Un prezzo assurdo che, però, ha avuto come diretta conseguenza quella di aumentare le polemiche e chiedere un intervento da parte delle istituzioni.

Durante il 2024, invece, il Codacons ha registrato prezzi più bassi, comunque sia alquanto preoccupanti. L’autostrada più cara per rifornirsi è l’A21 Piacenza-Brescia. Per fare un esempio, infatti, il costo della benzina modalità servito ha raggiunto nella zona di Cremona qualcosa come 2,549 euro. Non cambia invece il discorso con il diesel: per un litro di gasolio servono 2,499 euro.