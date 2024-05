Un posto al sole anticipazioni: Ornella e l’amara verità su Luca, lo spoiler choc

Ornella scoprirà un’amara verità su Luca nei prossimi episodi di Un posto al sole, le anticipazioni choc lasciano tutti senza parole.

Nell’ultimo periodo le trame di Un posto al sole hanno incuriosito non poco i telespettatori, tante infatti sono state le vicende che li hanno tenuti incollati al televisore per scoprire cosa sarebbe successo agli inquilini di Palazzo Palladini. C’è stato il rapimento di Rossella, il ritorno di fiamma di Silvia e Michele, la grave crisi matrimoniale tra Guido e Mariella, l’aggressione di Raffaele ai danni di Ferri e molto altro ancora.

La vicenda di Giordano è quella che sta catturando maggiormente l’attenzione, gli ultimi episodi infatti sono stati incentrati su questa storia che non si è ancora risolta. Roberto non ha nessuna intenzione di lasciar perdere, vuole trarre vantaggio da questa situazione, infatti facendo leva su ciò che è accaduto fa pressioni su Diega in merito alla vicenda di Ida. Quando alla riunione straordinaria di condominio nessuno ha votato a favore per il licenziamento del portiere Ferri ha minacciato di denunciare non solo lui ma anche tutti gli altri condomini.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Raffaele prenderà seriamente in considerazione l’idea di licenziarsi per evitare che gli inquilini di Palazzo Palladini vengano messi in mezzo da Ferri facendo i conti con spiacevoli conseguenze. Le anticipazioni fanno sapere che si tornerà a parlare della delicata situazione di Luca, un po’ trascurata nelle ultime settimane.

Anticipazioni Upas: momenti delicati e problematici per Luca, Ornella scoprirà il suo segreto?

Da un po’ Luca è tornato a Napoli dopo molti anni e sin dall’inizio i telespettatori avevano capito che nascondeva qualcosa, poco dopo è venuta a galla la verità, è malato di alzheimer.

Ad oggi solo Giulia e Michele sono a conoscenza della sua patologia e in più occasioni entrambi hanno provato a supportarlo, soprattutto la Poggi che quotidianamente lo spinge ad avere tanta forza e coraggio. Nelle ultime settimane non si è parlato molto di loro, sembra però che a breve il dottor De Santis farà i conti con nuovi delicati e problematici momenti a causa della malattia.

Questa volta Ornella sarà presente durante i momenti di smarrimento di Luca e capirà che c’è qualcosa che non va, d’altronde qualche tempo fa aveva già avuto dei sospetti sul collega. Scoprirà qual è il suo segreto? Questo le anticipazioni non lo rivelano, non ci resta quindi che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole per scoprirlo.