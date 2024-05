Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, viaggio di nozze anticipato: beccati così in Sardegna

La data del matrimonio è ancora un mistero, nel frattempo Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si godono un po’ di relax.

“Sì, mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te… Ti amo tanto”, scriveva così Michelle Bertolini solamente qualche mese fa nella didascalia alla foto insieme a Ignazio Boschetto, tenore de Il Volo e suo futuro marito. L’annuncio del matrimonio è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha scombussolato tutti i fan del cantante, in pochi si sarebbero aspettati una mossa del genere da parte sua eppure non ha esitato un secondo: è lei quella giusta.

E mentre sul web si rincorrono indiscrezioni sulla possibile data della cerimonia, dettaglio ancora avvolto da un velo di mistero, i due si godono un antipasto di quello che sarà poi il vero viaggio di nozze. Le foto che la modella ha pubblicato di recente sul suo profilo Instagram lasciano spazio a poche interpretazioni. Hanno deciso di staccare un po’ la spina dai rispettivi impegni e sono volati in Sardegna per trovare un po’ di relax.

Ignazio Boschetto e Michelle Bartolini in Sardegna prima delle nozze

Sembrano più innamorati che mai Ignazio Boschetto e Michelle Bartolini nelle foto pubblicate sui social network. La coppia si trova in Sardegna, per l’esattezza in un hotel di lusso a Cala di Volpe, nella zona nord-orientale dell’isola. Presto saliranno all’altare e hanno scelto di concedersi un piccolo viaggio di nozze anticipato, ovviamente gli scatti hanno fatto il pieno di like e i commenti sotto il post si sono sprecati.

“Viva l’amore”, “Siete un incanto, una bellezza. Congratulazioni!”, “Siete una bellissima coppia, Michelle sei splendida”, “Sono felice per voi due” e sono solo alcune delle repliche lasciate dai follower dell’ex Miss Venezuela International. Il prossimo 15 giugno la modella compirà trent’anni e inevitabilmente festeggerà con il suo futuro marito. Al momento non sono ancora emersi dettagli sulla cerimonia ma quel che è certo è che si tratterà di un evento privato e intimo.

Vi prenderanno parte solamente amici e parenti, come rivelato dallo stesso Boschetto in una delle recenti ospitate a Domenica In. Non si è sbottonato però né sulla data né sulla location, informazioni che rimangono tuttora segrete.