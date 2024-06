Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale scoppia a piangere davanti a tutti: colpa di Fedez

Chiara Ferragni in lacrime, l’imprenditrice digitale non riesce a trattenersi e pubblica un video mentre piange. Che sia colpa di Fedez?

Ultimamente la vita per Chiara Ferragni non è stata per nulla semplice. L’imprenditrice digitale si è trovata a fare i conti con numerose emozioni diverse e contrastanti tra loro. Se prima veniva molto amata e idolatrata, adesso in molti le puntano il dito contro, accusandola di essersi comportata in un modo per nulla corretto. Ancora c’è da capire a chi attribuire tutta la colpa del pandoro gate anche se Chiara Ferragni sta avendo la peggio a seguito di questo errore.

Infatti, l’imprenditrice digitale prima ha iniziato a perdere l’amore dei follower che da sempre lo seguivano vedendo così calare il numero di utenti su Instagram e in seguito si è trovata a vivere una crisi matrimoniale molto profonda con il marito Fedez. Insomma, dal mese di dicembre Chiara Ferragni è sempre oggetto di critica al punto che spesso le vengono dedicati articoli di cronaca rosa. E anche questa volta viene ripresa mentre scoppia a piangere. Ma che cosa è successo?

Chiara Ferragni in lacrime, ecco che cosa è successo

Sul celebre social network Tik Tok, Chiara Ferragni si è mostrata in un modo totalmente diverso dal solito.

L’influencer si è ripresa mentre piangeva anche se sembrerebbe che le lacrime non siano nate a seguito di un momento di sconforto dovuto dal pandoro gate né tantomeno alla rottura con Fedez.

A far scendere le lacrime sembrerebbe essere stato invece un video che le ha fatto provare un gran numero di emozioni. E così ha voluto pubblicare un video in cui ha mostrato a tutti la reazione commossa dopo aver letto le storie che hanno raccontato il loro amore.

Ovviamente, i commenti che ha ricevuto non sono stati tutti positivi in quanto c’è chi addirittura ha affermato che la separazione altro non è che una strategia per fare in modo che l’attenzione si spostasse dagli scandali nati nel mese di dicembre.

Dall’altra parte però Chiara Ferragni continua a sostenere che tutto ciò che sta vivendo è realtà e non frutto di finzione. Inoltre, durante i giorni passati, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva confessato a tutti di essersi sentita con Chiara Ferragni e che, l’imprenditrice digitale, da quando è tornata vivere la sua vita da single, sembrerebbe essere totalmente rinata. A questo riguardo ha affermato: “Io mi sento veramente bene adesso che è finita questa relazione.”