Matilde Brandi, quanti kg ha perso in 50 giorni sull’Isola dei Famosi 2024? Il prima e il dopo

Il pubblico de L’Isola dei Famosi è abituato ad assistere a dimagrimenti drammatici: anche Matilde Brandi ha perso tantissimi kg.

Dopo 50 giorni sull’Isola, ormai è irriconoscibile. La ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale romana classe 1969 si sta facendo notare nel reality grazie a una grande determinazione e a uno spirito competitivo da guerriera nata. Non teme le prove di sopravvivenza, né la strategia. Ciò che la sta mettendo davvero in difficoltà è la scarsità di cibo.

Ormai Matilde Brandi è dimagrita parecchi kg e tanti spettatori de L’Isola dei Famosi sono preoccupati per la sua salute. Tutti i concorrenti di quest’edizione stanno perdendo velocemente peso, ma l’ex stella di Fantastico, Buona Domenica e Domenica In è la naufraga apparentemente più scavata dalla fame: il suo fisico è cambiato.

Ci sta; chi partecipa al survival show sa di dover affrontare un’esperienza intensa e sotto più punti di vista impegnativa. Matilde Brandi sembra in grado di reagire senza particolare sconforto alle condizioni di vita spesso estreme sull’isola. E anche se ha già subito una grande perdita di peso a causa della dieta limitata e delle sfide fisiche.

Matilde Brandi: sono già troppi i kg persi all’Isola

Essendo una ex ballerina e una donna di spettacolo, la Brandi è arrivata all’Isola con una linea perfetta. Probabilmente non è mai stata in sovrappeso in vita sua. Anzi, a causa di difficoltà esistenziali, in passato aveva già accusato forti momenti di stress che l’aveva portata a dimagrire troppo.

Un mesetto fa, per via del disagio provocato dalla convivenza forzata con gli altri naufraghi e per l’eccessiva difficoltà delle prove fisiche, Matilde Brandi è crollata di fronte alle telecamere del reality. Non le andò giù che alcuni naufraghi avessero commesso un furto (prendendo porzioni di cibo riservate alla troupe e ai cameramen).

Ad ammettere il furto furono in tre: Pietro Fanelli, Khady Gueye e Alvina Scortecci. E quando la produzione ha deciso di punire tutti, togliendo ai naufraghi il fuoco, Matilde è scoppiata a piangere. Non sappiamo quanti chili annia perso finora. Probabilmente, sarà vicina a un dimagrimento di 15 kg totali. Ed è oggettivamente troppo.

Non è più una ragazzina, Matilde. Dovrebbe quindi evitare di sottoporre il suo corpo a un simile stress. Ma la finale è vicina, quindi si tratta di stringere i denti, in senso stretto e lato, per un altro po’. 50 giorni sono già passati, caratterizzati dalla fame. La finale di questa edizione, condotta da Vladimir Luxuria, è prevista per mercoledì 5 giugno alle 21:20 su Canale 5. E una volta lasciato l’Honduras tutti si consoleranno con un piattone di carbonara!