Uomini e Donne boom, arriva l’annuncio più atteso: Maria De Filippi stravolge il parterre

Rivoluzione in atto per Uomini e Donne, ormai Maria De Filippi dopo il difficile anno per il programma, ha deciso di stravolgere tutto.

Questa edizione del dating show non è stata ottimale dal punto di vista della continuità, era partita con ottimi presupposti ma sono accadute tantissime cose che spingono ora il programma a riconsiderare una serie di aspetti che potrebbero essere veramente radicali.

Sicuramente il problema principale è stato nell’atteggiamento di molti partecipanti. C’è stata una visione delle regole un po’ alterata da parte degli stessi corteggiatori, persone che sono arrivate per poi andare via senza compiere una scelta, discussioni molto più accese del solito e anche ripetute nel tempo.

Maria De Filippi rivoluziona Uomini e Donne dal prossimo anno

Una molteplicità di fattori che potrebbero spingere effettivamente la De Filippi a rivalutare alcuni aspetti. Sicuramente, come ha già fatto intendere, ci sarà maggiore rigidità nella prossima edizione. Quest’anno infatti arrivavano di continuo segnalazioni su personaggi interni al programma che, di nascosto, vedevano altre persone mentre erano impegnate nella trasmissione, cosa che per Uomini e Donne non è prevista.

Basta leggere i commenti sul web per comprendere che la situazione sta sfuggendo di mano e quindi che il pubblico ha provato un po’ di amarezza nel notare certe dinamiche. È chiaro che il programma è destinato ad attirare pubblico, fare leva sui sentimenti e che certi dettagli facciano parte del gioco, ma forse in alcuni punti si è andato oltre l’immaginario comune.

Sul sito sono già aperti i casting, quindi c’è aria di novità e sicuramente la De Filippi farà di tutto per portare molti volti nuovi. Una delle lamentele comuni è che ormai ci sono sempre gli stessi personaggi, molti sono infatti tornati dal passato e così si crea un circolo vizioso. Corteggiatori che diventano tronisti, persone che non sono riuscite a trovare l’amore che ritornano con ruoli differenti, figure che ormai sono parte integrante del programma stesso.

Trattandosi di una trasmissione così longeva è chiaro che oggi, più che mai, viene avvertito questo bisogno di rinnovamento altrimenti il rischio è di esasperare gli attenti spettatori che, dopo quest’anno, ne hanno viste veramente di ogni tipo. Dalla chiusura anticipata di Ida Platano rimasta senza corteggiatori, alle continue discussioni con Mario Cusitore e le relative segnalazioni dall’esterno, finendo a Ernesto che non trovando l’amore è uscito dal programma dopo varie conoscenze.