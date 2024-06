Forum, le cause sono tutte vere? Cosa accade davvero dietro le quinte – Video

Gli spettatori non hanno mai smesso di porsi domande su ciò che accade davvero nel programma di Forum. Ecco come stanno le cose.

Forum è uno dei programmi più apprezzati dal pubblico di Mediaset. Nel corso degli anni, ha cambiato più volte conduttrice. Al momento, è guidato da Barbara Palombelli che ha deciso di ridurre il ruolo del pubblico e di mettere al primo posto i contendenti. Il 31 Maggio è andata in onda l’ultima puntata della trasmissione. Da questo momento in poi, in attesa della nuova edizione, verranno trasmesse solo le repliche.

Per l’occasione, su Instagram, è stato caricato un video per mostrare il dietro le quinte dello show. Molte persone hanno ancora molti dubbi a questo proposito. C’è chi non smette di chiedersi se le cause discusse siano vere oppure realizzate ad hoc.

Tutta la verità su Forum: ecco che cosa succede dietro le quinte

La prima puntata di Forum è andata in onda nel 1985. Da quel momento in poi, ha iniziato ad avere un forte impatto sul pubblico. Si è ritagliato uno spazio sempre maggiore, fino a diventare uno dei programmi di punta di Canale 5 e di Rete 4. Nel periodo estivo, la messa in onda delle nuove puntate si interrompe. La trasmissione va in pausa fino al mese di Settembre.

Durante l’appuntamento del 31, Barbara Palombelli ha deciso di ringraziare tutti coloro che collaborano attivamente alla realizzazione dello show. Sulla pagina ufficiale di Instagram, è possibile trovare anche un video dedicato al dietro le quinte. Sono gli autori, i tecnici audio, i tecnici video, la redazione, i produttori, i truccatori e i sarti a permettere a questa enorme macchina di funzionare.

Tutto è studiato nei minimi dettagli perché basta un piccolo errore per arrecare un danno non indifferente. Moltissimi spettatori, nel vedere un reparto tecnico così compatto, non hanno potuto fare a meno di porsi delle domande sulla veridicità delle cause discusse. Di recente, anche Alessandro Cecchi Paone ha affrontato l’argomento. I protagonisti, in realtà, sono solo degli attori. Non hanno vissuto veramente le dispute raccontate anche se, nella loro vita privata, possono aver affrontato situazioni simili.

Vengono assunti dalla produzione per recitare nel ruolo di contendenti. Le discussioni, tuttavia, si ispirano a fatti reali che la redazione riceve tramite e-mail. È ovvio che non tutte le persone vogliano comparire in televisione. La paura di essere riconosciute e giudicate ha un ruolo cruciale in questo. Il programma, quindi, seppur con i suoi limiti, può essere considerato attendibile. Anche le sentenze si basano su leggi reali.