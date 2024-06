Viva Rai 2, scelta choc della Rai: in onda senza Fiorello, chi al suo posto

Ci sarà un nuovo presentatore alla conduzione di Viva Rai 2. I fan del programma dovranno abituarsi all’idea di un dopo Fiorello.

Lo scorso 10 maggio Fiorello ha salutato gli spettatori di Viva Rai 2 per l’ultima volta. Non sarà più lui a condurre il programma che la Rai ha confermato pensando ad una nuova conduzione.

Il 20% di share di Viva Rai 2 contro l’1% degli altri programmi nella stessa fascia oraria dice molto sulle capacità di Fiorello di entrare in relazione con il pubblico e di attirarlo nella sua rete anche alle 7 del mattino. Pensare ad un conduttore diverso è difficile. Viva Rai 2 è Fiorello, con le sue battute, l’ironia, il sorriso stampato sul volto. Il mattin show – come amava definirlo – è stata una sua idea.

Un mix tra satira, intrattenimento, attualità studiato alla perfezione per far iniziare bene la giornata alle persone. In onda da Roma, poi, una città amata dagli italiani da cui parlare a chi si stava preparando per andare a lavoro, a scuola o per iniziare una qualsiasi attività con più leggerezza. I fan di Viva Rai 2 si chiedono cosa aspettarsi. L’idea è di un programma simile ma con nome e conduttore diverso. Riuscirebbe ad avere lo stesso successo?

Chi sostituirà Fiorello su RAI 2 alle sette del mattino

Rumors provenienti dal portale BubinoBlog parlano di una trattativa Rai con Andrea Perroni, un attore, conduttore e comico che ha recitato in Troppo Cattivi, Tutte lo vogliono, Il ritorno del Monnezza. Classe 1980, Andrea è anche un grande imitatore. Tra i personaggi più originali troviamo Franco Sensi, Luca Giurato, Sandro Piccinini. Con i suoi spettacoli in teatro scatena l’ilarità del pubblico proponendo monologhi pungenti, semplici e divertenti.

Sembrerebbe essere proprio lui, Andrea Perroni, il papabile nome alla conduzione del programma della prossima stagione autunnale che sostituirà Fiorello e Viva Rai 2. Un format simile a quello del conduttore siciliano che vedrà intervenire tanti altri comici per regalare i primi sorrisi della giornata al pubblico. Tra le idee quella di un programma on the road con postazioni in varie stazioni ferroviarie italiane (si cambierebbe location ogni settimana) o una postazione fissa.

Un altro progetto da valutare vede un’edicola viaggiante come protagonista di Rai 2 al mattino. Tante ipotesi, dunque, di cui valutare la realizzazione prima di proporre ai telespettatori la scelta finale che dovrebbe non far rimpiangere Fiorello e la sua banda di intrattenitori mattutini. Un bell’impegno per Andrea Perroni, sempre se sarà lui il nuovo volto scelto dalla Rai.