Charlotte Casiraghi, lo sgarbo inaccettabile di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi

Charlotte Casiraghi, smacco del fratello Pierre e della moglie Beatrice Borromeo sul red carpet di Cannes: lo sgarbo è inaccettabile. Cos’è successo.

Si è concluso da qualche giorno il prestigioso Festival di Cannes, manifestazione cinematografica che vivacizza la promenade della rinomata cittadina francese e che per una settimana monopolizza l’attenzione dei media internazionali. Sul red carpet hanno sfilato attori, registi, ma anche produttori di fama mondiale e diversi sono stati i film in gara che hanno ricevuto attenzione e critiche positive.

Occhi puntati su una delle passerelle dello star system maggiormente ambite anche dagli addetti ai lavori. Tra i volti che hanno suscitato maggiore interesse e curiosità quello di Charlotte Casiraghi, che come da copione ha presenziato all’evento rappresentando casa Grimaldi. La giovane figlia di Carolina si è presentata sul red carpet da sola, bellissima nel suo abito bianco di Chanel e ha ottenuto l’attenzione di stampa e fotografi. Una passerella che non è passata inosservata soprattutto perché l’ex compagno, il produttore Dimitri Rassam ha presenziato al Festival con il film Il Conte di Montecristo.

Dimitri si è presentato alla croisette con la madre, l’attrice Carol Bouquet, e secondo quanto ha rivelato Diva e Donna in sala nel giorno della presentazione del film erano presenti Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo. I due ex cognati del produttore lo hanno sostenuto e hanno omaggiato il film riconoscendone il prestigio. Il Conte di Montecristo ha ricevuto consensi e un lungo applauso e i complimenti di Pierre e di Beatrice, quest’ultima poi ha con l’ex cognato anche dei rapporti di lavoro.

Charlotte Casiraghi assente alla prima de Il Conte di Montecristo

Dimitri e Charlotte hanno un figlio, Balthazar, e secondo alcuni rumors accreditati hanno posto fine alla loro relazione alla fine del 2023. Quali siano i rapporti attuali fra i due non è noto, tuttavia la giovane Grimaldi non era presente alla prima del film prodotto dall’ex compagno, mentre il fratello e la moglie hanno sostenuto l’uomo in questo momento speciale della sua vita professionale.

Per molti Pierre e Beatrice non hanno dimostrato rispetto a Charlotte, sostenendo Dimitri le hanno fatto una sgarbo inaccettabile. La figlia di Carolina non ha commentato l’accaduto, probabilmente è consapevole che la cognata è legata all’ex compagno da motivi professionali e non poteva non presenziare alla prima del film nonostante lei non ci fosse.

Sembra inoltre che i due ex cognati nei prossimi mesi saranno impegnati a produrre un documentario sulla famiglia reale monegasca. Un lavoro a cui Beatrice, che ha prodotto per Netfilx Il Principe, serie dedicata al Vittorio Emanuele di Savoia, tiene particolarmente.