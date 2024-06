Quando viaggi hai diritto a questi 3 prodotti gratis ma nessuno te lo dice: richiedili, ti spettano

Nessuno avvisa i viaggiatori che hanno diritto a 3 prodotti gratuiti. L’esperto ha svelato il segreto. Noi lo sveliamo a voi.

In rete sta diventando sempre più virale un video che vede come protagonista una persona esperta di viaggi. Secondo le sue parole, i turisti possono richiedere 3 prodotti gratuitamente, giacché a loro spettano di diritto. Eppure, nessuno li avvisa mai in merito a questa opportunità, ma il comfort che essi possono recare può essere determinante per una traversata sempre più confortevole.

L’estate è sempre più alle porte e sono tantissimi i turisti che stanno organizzando il loro prossimo viaggio. Per loro ci sono delle informazioni imperdibili e che potrebbero migliorare la loro esperienza. Far filare tutto liscio durante l’itinerario che un viaggiatore si è diligentemente preparato è fondamentale per un’ottima riuscita della traversata da effettuare.

A parlare di ciò che spetta ai turisti per diritto è stata una persona che ha lavorato per anni a bordo delle navi da crociera. Lo ha voluto fare pubblicando un video su Tik Tok, il quale sta divenendo giorno dopo giorno sempre più virale. Le sue parole mettono in cattiva luce le compagnie di viaggio, le quali non comunicano quasi mai ai propri clienti che spettano loro dei servizi per diritto.

Turismo, chi viaggia può effettuare queste richieste

“Non serve alcun soldo extra ed è tutto gratuito”, ha affermato la persona che lavorava a bordo delle navi da crociera, la quale ha voluto vuotare il sacco in rete. Si chiama Jayson e i suoi suggerimenti online stanno spopolando, specie su Tik Tok. “Controllate il livello di comfort che vi propone la compagnia con cui state per intraprendere un viaggio”, ha affermato l’uomo in questione.

Secondo lui, vi sono tre specifici prodotti che il turista può richiedere, ma che non fa mai. Anzitutto, suggerisce di controllare quanto i letti siano comodi, anche perché si possono richiedere dei copriletto extra. Inoltre ha aggiunto: “Controllate anche i cuscini e se sono scomodi puoi richiederne altri”.

Infine, ha voluto suggerire a chi intraprende un viaggio su una nave da crociera di richiedere un bollitore. Sembra proprio che spetti di diritto a ogni cliente, anche perché in tal caso nessuno sarebbe costretto a recarsi nella zona di ristoro per poter fare colazione. Sono delle informazioni determinanti per potere aumentare il livello di comfort all’interno di una cabina. Richiedere questi prodotti è lecito, come anche far sì che vengano consegnati da parte di chi lavora a bordo delle navi.