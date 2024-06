Ex vippone in ospedale: operazione necessaria, come sta ora

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha fatto prendere un bello spavento ai suoi fan, le foto dall’ospedale sono apparse dal nulla.

Anche se il momento critico è stato superato, i fan rimangono in fibrillazione. Non si sarebbero mai aspettati di vederlo su un letto d’ospedale, eppure l’ex Grande Fratello VIP ed ex campione li ha sorpresi con una carrellata di foto riguardanti il suo recente ricovero. Confermate quindi le voci circolate con insistenza nei giorni scorsi, è finito davvero sotto i ferri per una delicata operazione.

Insieme a lui, nello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, c’erano anche la moglie Olga Plachina e i due figli, Olimpia e Mario Jr. Ovviamente dopo il risveglio è ‘corso’ a ringraziare i medici per il lavoro impeccabile, il messaggio per lo staff è da brivido. Nel frattempo sotto il post si sono moltiplicati i commenti dei suoi follower, gli rimangono vicino e provano a sostenerlo.

Aldo Montano operato, sui social le foto dal ricovero: “L’intervento…”

L’ex schermidore (oltre che ex concorrente del Grande Fratello VIP) Aldo Montano ha sorpreso un po’ tutti, pubblicando su Instagram qualche scatto direttamente dall’ospedale di Sassuolo, lì dove il team del dottor Cheli e del professor Porcellini lo ha operato per impiantare una protesi all’anca. Il campione olimpico infatti soffriva da tempo di osteonecrosi e a più riprese aveva manifestato la propria volontà di operarsi.

Dopo numerosi rinvii è finito sotto i ferri e il risultato non può che renderlo felice. “L’operazione è andata bene, grazie a tutti voi per i tanti messaggi che mi avete inviato. Grazie anche alla famiglia, che rimane sempre vicino quando c’è bisogno”, ha scritto in didascalia e poi ha aggiunto: “Dopo 5 anni non facili da oggi ho una protesi all’anca a zero chilometri. Lo sport fa bene ma non esagerate…”.

Ovviamente al suo fianco c’erano la moglie, la campionessa di atletica Olga Plachina, e i due figli piccoli, Olimpia e Mario Jr. E non è da escludere che abbia già intrapreso il percorso di riabilitazione, che sarà di certo la sfida più difficile da affrontare. Montano però non si lascerà impensierire, per uno come lui si tratterà di una semplice passeggiata.