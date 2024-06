Spoiler Tempesta d’amore: nasce una nuova coppia? Colpo di testa per Max

Gli spoiler di Tempesta d’Amore delle prossime puntate rivelano non solo un colpo di testa per Max, ma anche la possibile nascita di una nuova coppia.

La soap opera tedesca è stata trasmessa in Germania per la prima volta nel 2005 ed è arrivata in Italia l’anno successivo, riuscendo ad attirare l’attenzione del pubblico. Attualmente sta andando in onda la ventesima stagione, dove i telespettatori continuano ad essere testimoni di ricchi ed entusiasmanti colpi di scena.

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore delle prossime puntate rivelano che per Max Richter è in arrivo un nuovo amore. All’uomo finalmente tornerà il sorriso dopo la fine della relazione con Vanessa Sonnbichler a un passo dal matrimonio. La nipote di Alfons, infatti, ha ceduto ai suoi sentimenti per Carolin Lamprecht e ha deciso di seguire il suo cuore. Tuttavia, ora il fitness trainer è pronto a conoscere un’altra donna.

Tempesta d’Amore anticipazioni: nuovo amore per Max

Scoprire la relazione tra Vanessa e Carolin è stato un duro colpo per Max, il quale era convinto di creare una famiglia con la donna che pensava di amarlo. Un trauma dal quale continua a far fatica uscire, ma per fortuna nella sua vita arriverà una donna pronta a fargli battere il cuore ancora una volta.

Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore, infatti, il pubblico conoscerà meglio Liesl Baldinger, la nipote di un caro amico di Alfons, arrivata a Bichlheim a sorpresa per fare una visita e si rivolgerà subito proprio a Max per aiutarla a riparare la sua bicicletta. Per il fiteness trainer sarà un colpo di fulmine.

Max sarà stregato dall’arrivo in città di Liesl, tanto che non perderà occasione di voler trascorrere ogni momento con lei con la speranza di avvicinarsi ancora di più e conoscerla meglio. I Sonnbichler sono felici che il ragazzo abbia ritrovato il sorriso e sperano davvero che la nuova arrivata possa distrarre Max e farlo aprire di nuovo all’amore.

L’arrivo di Liesl renderà felice anche Carolin, la quale si augura che Max supererà la fine della sua relazione con Vanessa e possa lasciare le due donne libere di viversi il loro amore serenamente e senza intromissioni. Dunque, sembra l’inizio di un nuovo amore a sbocciare a Bichlheim. Staremo a vedere se il triangolo Vanessa, Carolin e Max è davvero chiuso con l’arrivo di Baldinger oppure se ci saranno altre novità in arrivo.