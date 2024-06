Marco Gentili beccato con le mani nel sacco dalla moglie Benedetta Rossi – Video

È bastato un film per accendere l’entusiasmo del marito di Benedetta Rossi, Marco. Ed è proprio lei a beccarlo qualche minuto dopo.

Non è servito poi molto per far scattare la molla, nonostante fosse quasi arrugginita. Un film, in particolare C’era una volta in Bhutan di Pawo Choyning Dorji, arrivato nelle sale italiane proprio in questi giorni e presentato ai Premi Oscar nella categoria miglior film internazionale. “Abbiamo fatto proprio bene a vedere questo film!”, ironizza Benedetta Rossi in una delle stories pubblicate di recente sul suo profilo Instagram.

Poco dopo la visione, infatti, il marito Marco si è messo a cercare informazioni per pianificare un viaggio: “Gli è ripartito l’entusiasmo per i viaggi”. Lui finalmente distoglie lo sguardo dallo schermo del computer e replica alla moglie: “È uno dei Paesi meno turistici al mondo. Prima o poi ci andremo!”. Meno ottimista lei, considerando la fitta agenda che li tiene costantemente occupati: “Intanto possiamo sognare, tu studia però”.

Non è da escludere comunque che riescano a ritagliarsi un piccolo spazio nei prossimi mesi, sarebbe un’avventura memorabile per entrambi, questo è poco ma sicuro. In fondo si tratta di una delle mete più particolari e affascinanti che si possano raggiungere, non è un caso che negli ultimi tempi in tanti si siano recati lì.