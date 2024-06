WhatsApp, se ti è arrivato questo messaggio fa attenzione: è una truffa bella e buona

Un semplice messaggio su WhatsApp può diventare un bel problema per qualsiasi utente: le conseguenze potrebbero essere enormi. A cosa bisogna prestare attenzione.

Con la tecnologia che avanza e fa passi da gigante c’è da fare i conti con le truffe. Adesso sbarcano su WhatsApp, una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo. Il modus operandi è pericoloso, ma le conseguenze sono ancora più gravi del previsto. Intervenire tempestivamente è d’obbligo, dopo potrebbe essere tardi.

Gli esperti hanno già lanciato dei consigli su cosa fare quando ci si trova di fronte a malviventi online, difendersi non è infatti impossibile. Bastano alcune semplici accortezze per non cadere letteralmente nei guai. Sta di fatto che milioni di utenti rischiano, da qui l’intenzione di spiegare cosa stia accadendo.

Come funziona e come difendersi dalla truffa su WhatsApp

La nuova truffa su WhatsApp parte con un semplice messaggio del tipo: “Scusa, posso parlarti un attimo?“. Apparentemente sembra un messaggio come tanti, dietro ci sono invece delle insidie a dir poco inaspettate. Il problema è che dietro un testo apparentemente innocuo si nascondono cybercriminali pronti veramente a tutto.

L’obiettivo principale è quello di conquistare la fiducia del destinatario per poi procedere con la truffa orchestrata sin dall’inizio della conversazione. Spesso e volentieri, però, tutto parte da un numero con prefisso straniero, dettaglio non di poco conto. Si tratta di numeri di telefono difficili da rintracciare e spesso non riconducibili a persone fisiche.

Crescono sempre di più le attività messe in piedi dai cybercriminali, specialmente sulle app di messaggistica. E proprio la nuova truffa WhatsApp ne è la prova. Mai come in questi casi è opportuno proteggersi dagli attacchi criminali. Per fortuna gli esperti offrono degli opportuni consigli da seguire con grande attenzione. Ecco di quali si tratta e perché sono fondamentali per evitare la pericolosa truffa.