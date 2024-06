Laura Torrisi bellezza acqua e sapone: l’attrice non rinuncia mai ad una cosa, neanche in spiaggia

Laura Torrisi bella più che mai ha svelato un segreto: non può mai rinunciare a questo nemmeno in spiaggia.

È una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, e ha voluto fare un regalo ai suoi numerosi follower mostrando uno dei suoi segreti. Ecco a cosa non può mai rinunciare nemmeno al mare: la rivelazione che spiazza.

Ha 43 anni oggi Laura Torrisi, ma resta ancora una delle donne più belle della tv italiana. Acqua e sapone, viso meraviglioso e fisico statuario, è sicuramente una meraviglia per chi la guarda. Il suo profilo Instagram è gettonassimo e i follower sono sempre pronti a mettere like e commenti positivi ai suoi scatti. In uno dei più recenti ha rivelato un suo segreto: ecco di cosa si tratta.

Laura Torrisi e quell’abitudine che la rende ancora più bella: ecco a cosa non rinuncia nemmeno in spiaggia

Guardando il corpo di Laura Torrisi, soprattutto alla sua età, ci viene da pensare che l’attrice abbia uno stile di vita molto restrittivo e faccia un’alimentazione di sole insalate. Ma la verità è un’altra ed è proprio lei a rivelarla. La Torrisi si è infatti mostrata in una recente vacanza al mare facendosi vedere proprio durante la fase pranzo. No n può rinunciare a un meraviglioso panino, altro che insalate e yogurt. Per l’ex fidanzata di Leonardo Pieraccioni appare evidente che il cibo sia un piacere della vita, a cui non rinunciare in nessuna occasione.

Laura Torrisi è uno dei volti più noti soprattutto per due motivi: la partecipazione al Grande Fratello e il ruolo da protagonista nel film “Una moglie bellissima”, uno dei tanti film di successo di Leonardo Pieraccioni. Set galeotto tra i due tra l’altro che hanno iniziato una storia d’amore durata fino al 2014 dalla quale è nata anche una bambina, Martina. Attualmente pare sia single infatti la stessa ha raccontato di avere imparato a stare da sola dopo una serie di relazioni tossiche. Dopo Leonardo Pieraccioni, la Torrisi ha avuto una relazione nel 2017 con il pilota di rally Luca Betty. Ma è molto riservata sulla sua vita privata.

Dopo questa esperienza la Torrisi ha continuato a recitare ma negli anni è stata sempre meno impegnata per problemi di salute. La Torrisi ha infatti dichiarato di soffrire di endometriosi e che in certi momenti questo problema diventa per lei addirittura invalidante. “Quando ero sul set della fiction L’onore e il rispetto prendevo fino a sette antidolorifici al giorno. Facevo fatica ad arrivare a fine giornata” ha spiegato in un’intervista. Si tiene comunque in contatto costantemente con i fan attraverso i social sui quali si mostra in tutte le sue salse, consacrandosi tra le donne più belle d’Italia.