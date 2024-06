Ex vippone torna in tv con un nuovo programma: l’annuncio scatena il web

Un ex vippone è pronto ad essere protagonista con un nuovo programma in tv. L’annuncio decisivo, ecco svelata tutta la verità: la svolta.

Negli ultimi anni ha ricoperto numerosi ruoli sul piccolo schermo e non solo. L’ex vippone ha voluto sperimentare così nuove cose realizzando già numerosi progetti: un punto di partenza per non smettere mai di sognare, ecco la sua nuova avventura da urlo. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo.

L’ex vippone ha dovuto attraversare anche una tempesta dal punto di vista amoroso, ma è tornato del tenero a distanza di settimane tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Proprio nella casa del Grande Fratello Vip è nato l’amore affrontando numerose crisi dopo l’entusiasmo iniziale: il peggio sembra ormai passato. Ecco la nuova avventura in tv dell’ex gieffino, un momento speciale della sua carriera.

Ex vippone, l’annuncio da urlo: sarà protagonista in tv, il suo nuovo format

Sono stati mesi difficili per quanto riguarda la sua vita privata, ma ora tornerà protagonista con una nuova avventura suggestiva. Un colpo di scena improvviso con il suo annuncio che ha infiammato subito il web: scopriamo nel dettaglio tutte le novità per il futuro.

Nuova avventura in tv per Pierpaolo Pretelli. La sua carriera ha avuto numerose sfaccettature per realizzare tutti i suoi sogni: ora sarà ancora protagonista come presentatore in tv. Sarà co-conduttore per vivere una nuova esperienza da urlo con il format “Fatti sentire festival”. Un momento speciale per mettere in pratica nuove idee: il prossimo 11 luglio sarà sul palco insieme a Laura Barth con il programma in onda su Rai2. Durante la finale del Fatti Sentire Festival 2024 ci saranno come sempre numerosi ospiti di livello, come Petit, protagonista ad Amici 23, Pierdavide Carone, i Follya, Niveo, Moreno, Guzzi e Ascanio.

Nel frattempo lo stesso Pretelli è pronto per mettere in vendita una nuova linea di abbagliamento postando anche un reel: “È quasi un anno che lavoriamo a questo progetto, sono immensamente grato alla famiglia di @pence1979 per avermi dato la possibilità di creare una mia capsule legata a qualcosa che amo, la musica”. Infine, l’invito ai suoi fan: “Vi aspetto l’8 giugno per vedere insieme cosa abbiamo fatto, spero che tutto ciò vi piaccia PP x Pence1979″. La sua volontà è quella di non fermarsi mai realizzando altri sogni nel cassetto.