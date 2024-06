Tommaso Inzaghi, annuncio clamoroso del figlio di Alessia Marcuzzi: che gioia

Tommaso Inzaghi ha dato un grande gioia a papà Simone e a sua madre, Alessia Marcuzzi. L’annuncio ha fatto ben presto il giro del web

A volte ritornano, o meglio arrivano. Sì, perché un cognome come ‘Inzaghi‘ non può che fare rima con il calcio, in tutte le sue declinazioni. Oggi non vi raccontiamo un gol da vero bomber di Super Pippo e neanche i successi sul campo, ma da allenatore, di Simone, ma ciò che è riuscito a fare suo figlio Tommaso, comunque degno di nota, in un percorso per nulla semplice da concretizzare.

Ma andiamo con ordine. Tommaso Inzaghi è il figlio avuto dal tecnico dell’Inter insieme alla conduttrice e showgirl Alessia Marcuzzi, prima che i due si separassero e l’ex attaccante della Lazio iniziasse una relazione con Gaia Lucariello, da cui ha avuto altri due figli, Lorenzo e Andrea. Anche Tommaso ha cercato di dare sfogo alla sua verve calcistica, ma si è reso conto ben presto che la sua strada era un’altra.

Ha deciso di dedicarsi allo studio e ha conseguito, a soli 21 anni, la laurea in Business dei media presso la University of Westminster di Londra. Un traguardo piuttosto prestigioso, che è stato il primo passo di una carriera brillante. Ora, infatti, ha scelto di dedicarsi comunque al calcio e lo farà con un ruolo molto delicato.

Tommaso Inzaghi è diventato procuratore: l’annuncio di Federico Pastorello

A due anni dai festeggiamenti per la laurea, Tommaso ha portato avanti il suo percorso ed è diventato ufficialmente un procuratore sportivo. L’annuncio è arrivato dai uno dei più noti in Italia, Federico Pastorello via Instagram, con una foto che li ritrae insieme: “Sono così felice di festeggiare la tua licenza Fifa – ha scritto -. Ora sei un vero agente“.

Ovviamente, Alessia Marcuzzi non ha potuto nascondere la sua soddisfazione e ha ripostato lo scatto sul suo profilo con tanto di emoji a corredo. Già da tempo, si sapeva che stava studiando per diventare un agente Fifa alla P&P Sport Management, società di consulenza che svolge la sua attività nel mondo dello sport e soprattutto nel calcio, di proprietà di Pastorello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Pastorello (@fedepastorello)

La sensazione è che sentiremo parlare ancora a lungo di Tommaso Inzaghi, e non perché sia figlio di due persone molto in vista, piuttosto per i suoi traguardi personali, con una carriera lunga e brillante alle porte.