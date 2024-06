TikTok si aggiorna per l’Italia, c’è una nuova sezione disponibile già da oggi: tutte le info

Cambiamenti per il colosso social, TikTok inserisce un importante aggiornamento in piattaforma per gli utenti italiani

TikTok decide di aggiornare la sua app per gli utenti italiani. La novità è già fruibile per la maggior parte delle persone e pian piano si espanderà a tutti i dispositivi in poco tempo.

TikTok è sicuramente il social più in voga del momento, non più solo per la gen Z ma anche per le aziende. Piccole realtà hanno costruito fatturati milionari in poco tempo, grazie alla viralità regalata dal social. Si pensi al fenomeno di New Martina, oppure di Amabile di Martina Strazzer.

Ma di esempi ce ne sono a bizzeffe, e da social per i trend, diventa una piattaforma per il marketing più sentimentale e spudorato, quello dei volti. La piattaforma però non si specializza solo in questo. Un altro lato diventato incredibilmente virale è quello relativo al marketing delle case editrici. L’editoria si apre al Booktok, e gli dà spazio. Anche nelle stesse librerie si possono osservare interi scaffali per la sezione virali su TikTok. Così come il Booktok, adesso la piattaforma decide di aprire ancora un’altra sezione.

Una nuova sezione TikTok per gli utenti italiani: si potrà fare ‘ricerca’ anche sul social network

Debutta infatti in Italia ‘Stem’, ovvero la sezione di TikTok dedicata interamente alle materie tecniche e scientifiche, rivolta soprattutto ai più giovani. Un’ottima conquista per le nuove generazioni italiane: il social si apre anche alla cultura, facendo divergere l’intrattenimento in qualcosa di più costruttivo per il proprio sviluppo personale e sociale. Gli iscritti con meno di 18 anni la vedranno in automatico sulla barra superiore dei collegamenti veloci e potranno decidere se mantenerla visibile o meno. Il menu ‘Stem’ permetterà di accedere a contenuti didattici focalizzati su scienze, tecnologie, ingegneria e matematica.

“Speriamo che il lancio del feed Stem in Italia e in Europa ispirerà una nuova generazione di ingegneri, matematici e appassionati di scienza”, dice Marlène Masure, General Manager di TikTok. In America il progetto ha portato risultati incredibili, il team quindi spera che anche in Europa si possa creare una coesione nella community scientifica dei più giovani, che porti a riflettere sulla scienza e in generale sulla ricerca scientifica. Il social così può diventare non solo un luogo di aggregazione basato sugli interessi in comune, ma anche una dimensione più ampia, capace di diventare una piazza, o una conferenza, nella quale ognuno può esprimere la propria opinione su temi stem, e magari dare spunto a riflessioni per ulteriori ricerche.