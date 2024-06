Alena Seredova, insulti choc dopo le foto in bikini: lei reagisce così

Alena Seredova in bikini, gli insulti che mai nessuno si sarebbe aspettato potesse ricevere. La sua reazione spiazza tutti

La super modella croata recentemente è stata vittima di attacchi degli hater sui social. I loro commenti sono stati davvero al vetriolo per questa donna che non sembra smettere di essere nei sogni proibiti di moltissimi uomini, nostrani e non solo. La reazione della ex modella oggi mamma di tre figli è stata però epocale.

Un vero esempio per tutti quelli che si possono trovare nella sua situazione, la donna ha dimostrato ancora una volta di avere un forte carattere. Il problema dei bulli sui social, infatti, ad oggi è ancora un dramma per moltissime persone, soprattutto giovanissimi.

Ecco perché questo gesto di Alena Seredova è una speranza per tanti che vogliono reagire agli attacchi dei propri hater senza farsi demoralizzare troppo. Si sa, infatti, che i benefici dei social sono tanti ma al contempo l’esposizione che essi comportano per chi ci si iscrive amplifica la possibilità anche di essere oggetto di questo fenomeno che può essere persino devastante. Approfondiamo il tutto per capire meglio.

Alena Seredova -haters, 1-0: il match lo vince la ceca

Incredibile ma vero! Non sappiamo se la ex super modella ha deciso di intraprendere anche qualche azione legale a tutela della sua immagine. Quel che è certo, però, è che la sua risposta a coloro che l’hanno insultata pubblicamente sui social è semplicemente memorabile. Tutto è accaduto dopo che la donna ha postato delle sue foto in bikini.

Pare proprio che alcuni dei suoi haters abbiano messo in risalto quello che loro avrebbero definito come lo “stato di deterioramento” del corpo della modella che ormai ha raggiunto le 46 primavere. Se in un primo momento, la ex moglie di Gigi Buffon pare sia rimasta male a leggere queste parole sgradevoli, ecco arrivare la sua risposta.

Con compostezza la donna ha spiegato che dopo tre gravidanze è normale che il corpo cambi. Ammette che a 20 anni aveva un aspetto strepitoso di cui forse all’epoca non si rendeva troppo conto. Oggi le cose sembrano essere leggermente diverse ma non per questo Alena Seredova smette di essere semplicemente favolosa.

Dotata di grande ironia, la donna ha poi risposto a chi le avrebbe detto di essere diventata “un barile, grassa e vecchia”. L’ex super modella ha, infatti, rivelato di non voler mostrare il suo fantastico corpo che invece nasconde. Pare proprio che vederlo adesso sarà un privilegio di pochi eletti.

Primo fra tutti, sembra poter continuare a essere il suo consorte Alessandro Nasi sposato nel 2023. Pare proprio che il resto dei suoi fan dovranno mettersi l’animo in pace, e questa è tutta colpa di quei pochi haters che hanno riversato su Alena Seredova quella che sembra essere la propria invidia e intolleranza verso la bellezza propria di una ex modella come lei.