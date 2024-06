Nuova tronista Uomini e Donne, arriva l’ex dama? Dopo Ida Platano, spunta il nome bomba

Gli autori di Uomini e Donne starebbero pensando a una nuova tronista per risollevare le sorti del dating-show: potrebbe tornare un’ex dama.

L’ultima puntata della stagione 2023/24 di Uomini e Donne è andata in onda venerdì 24 maggio. Cavalieri e dame stanno ora affrontando la pausa estiva, mentre gli autori sono alla ricerca di novità per poter animare le sorti del dating-show condotto da Maria De Filippi. Si sente il bisogno di qualche colpo di scena, dopo un’annata che ha deluso molti fan del programma.

A caratterizzare le narrazioni e il contenuto emotivo del dating-show, infatti, sono sempre gli stessi volti: Ida Platano, Gemma, Jasna, Asmaaa, Diego Tavani… L’unica grande novità è stata rappresentata dal tronista napoletano Daniele Paudice. E poi c’è stato il mezzo flop di Ernesto Russo, partito in quarta e poi rivelatosi un problema per Maria e per lo show.

Non c’è ancora una data ufficiale di ripresa per la nuova stagione, ma come ogni anno Maria De Filippi dovrebbe convocare tutti in studio già a fine agosto. C’è chi crede che Tina Cipollari possa essere riportata a sorpresa sul trono. C’è chi parla di un ritorno di Mario Cusitore che in passato è stato uno dei più discussi corteggiatori di Ida Platano.

Sembra poi che Maria De Filippi sia anche un po’ stanca del percorso infinito della Platano: la siciliana non è mai riuscita a compiere una vera scelta e la dinamica del suo personaggio sul trono ha stancato da tempo il pubblico. Probabilmente, nella prossima stagione si potrebbe puntare per l’ultima volta sul binomio Platano-Cusitore.

Il ritorno a Uomini e Donne dell’ex dama: pronta a un ruolo da tronista

C’è poi anche la possibilità che un’ex dama, una protagonista che ha lasciato il dating-show nel 2018, possa tornare nel programma per fare la tronista. In questi anni di lontananza, dopo una discussa partecipazione a Temptation Island e tanto gossip, non è escluso di rivederla nel salotto.

Lei è la siciliana Cristina Incorvaia. Un personaggio sulla carta molto forte che si propone ora come tronista dopo essere già fatta notare a Uomini e Donne nelle vesti di dama. All’epoca entrò nel programma per corteggiare il cavaliere Gianluca Scuotto ma alla fine uscì fra le braccia di David Scarantino. E nell’indecisione, prima di scegliere David, per un po’ corteggiò anche Alessio Lo Passo.

Intervistata da Fralof, la Incorvaia ha lasciato intendere di voler tornare a Uomini e Donne. Dopo aver speso ovvie parole di stima e riconoscenza verso la De Filippi e aver mostrato nostalgia per il programma che l’ha aiutata a crescere, Cristina ha dichiarato: “Vorrei tornare. Sarei fuori età ma l’ha fatto anche Ida. Quindi perché no? Sarebbe un’esperienza ulteriore“.