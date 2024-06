Giugno, vacanze rovinate dagli scioperi? Intere città paralizzate

Giugno rischia di essere un mese catastrofico tra scioperi e rallentamenti, tanto da paralizzare intere città e rovinare i viaggi.

Quando ci sono scioperi in una città il problema sorge sia per chi arriva dall’esterno per le vacanze che per vi abita e chiaramente deve fare i conti con le limitazioni. Come ogni anno il periodo estivo è molto difficile da gestire dal momento che ci sono rallentamenti, iniziano le ferie e quindi vi sono limitazioni, ci sono problemi su ogni fronte.

Questo si traduce, soprattutto per chi è in viaggio anche in questioni di tipo organizzativo da dover comprendere, cosa non facile soprattutto se il soggiorno è breve o se cade proprio in un periodo di massimo afflusso come il fine settimana, considerando che gli scoperi spesso sono proprio di venerdì.

Scioperi a giugno: vacanze rovinate per i viaggiatori

Il mese si presenta nero da questo punto di vista perché sono indetti molteplici scioperi, meglio dunque organizzarsi in tempo utile.

Sciopero previsto tra i giorni 8/10 giugno, 48 ore di blocco per il settore Sanità in Emilia Romagna, il 15 giugno invece il personale di Aviapartner sciopera a Bologna ed Enav a Napoli, dalle ore 14 alle ore 18 con ripercussione sui voli aerei. Il 16 e 17 giugno è indetto uno sciopero in Lombardia e Campania per le ferrovie, riguarderanno vari vettori quindi bisogna assolutamente prendere visione dei treni non garantiti in quelle ore.

Il 24 giugno è previsto uno sciopero di 24 ore per il gruppo Hera quindi i servizi elettricità e igiene ambientale con conseguenti problemi chiaramente per tutti i servizi annessi che ne fanno uso. Scioperi importanti, non solo per quanto concerne i trasporti ma anche per servizi affini che hanno dunque ripercussioni a vario titolo sia per chi viaggia che per i residenti.

Per ovviare al problema e non farsi trovare impreparati bisogna visionare sui siti ufficiali delle singole compagnie quelle che sono le corse che vengono garantite e quegli orari in cui il trasporto è a rischio, questo permette di pianificare in tempo utile una possibile soluzione alternativa. Per i voli aerei invece in caso di sciopero, questi vengono direttamente riprogrammati, quindi è essenziale capire quale sarà il nuovo orario di partenza. Non ci sono buone notizie dunque per chi ha scelto giugno per le vacanze o solo un po’ di tranquillità fuori dal lavoro, ma non tutto è perduto.