Se desideri andare in vacanza stai alla larga da questa spiaggia: si paga fino a 1000 euro al giorno

L’estate 2024 si muove sulla stessa linea della precedente, con costi esorbitanti sulle spiagge. Qui si possono spendere anche oltre 1.000 euro

Robe da ricchi. L’arrivo della stagione estiva ci ricorda che le vacanze al mare non sono uguali per tutti. Ci sono località più economiche (e comunque bellissime) e luoghi da sogno che, però, sono a dir poco inaccessibili sotto il profilo economico per i comuni mortali. La spiaggia di cui vi parliamo oggi può arrivare a costare anche 1.000 euro al giorno nei periodi di alta stagione. E no, non è Capri.

Dopo i difficili anni di pandemia da Covid-19 che hanno colpito duramente anche e soprattutto il settore del turismo e della ricettività, l’Italia è ritornata a essere uno dei Paesi europei e mondiali a maggiore vocazione turistica. Anche, evidentemente, per il proprio patrimonio paesaggistico e naturale.

Non sorprende, dunque, che il nostro Paese sia preso d’assalto da turisti di ogni tipo. C’è infatti il turismo di massa, che è quello predominante e che interessa la maggior parte delle città d’arte e delle località balneari, ma c’è anche il turismo di lusso, con turisti, soprattutto stranieri che sono disposti a spendere follie, per soggiornare e godersi alcune delle nostre località più famose nel mondo.

Una di queste è, evidentemente, Capri. La splendida isola della Campania è considerata, per antonomasia, una delle mete da VIP e, quindi, una delle mete più costose, se non la più costosa, soprattutto nella stagione estiva. Ma, se vi dicessimo che, in quest’estate 2024 ormai alle porte non è quella di Capri la spiaggia più costosa?

La spiaggia più costosa: anche 1.000 al giorno

Peraltro, anche il settore turistico e della ricettività ha risentito, negli ultimi anni, dei rincari che hanno interessato un po’ ogni ambito. Già lo scorso anno, infatti, si è fatto un gran parlare degli aumenti sul costo per il noleggio di lettini e ombrelloni. E il trend dell’estate 2024 sembra essere sulla stessa linea.

E così, la spiaggia più cara d’Italia può arrivare a costarvi anche 1.000 euro al giorno. Parliamo della splendida cittadina ligure di Alassio, dove l’affitto di ombrelloni e lettini, in prima fila, può arrivare a costare ben 392 euro a settimana. Ovviamente, tra le spiagge più costose non mancano anche quelle “classiche” della Costa Smeralda.

Ma, se siete disposti a spendere anche 1.000 al giorno, allora recatevi presso il Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse, in Puglia. Questo luogo meraviglioso, denominato le “Maldive del Salento”, vi garantirà una giornata di lusso (gazebo con tavolo, quattro lettini, teli mare e un aperitivo incluso) che, però, può arrivare a costare fino a 1.000 euro. Siamo ben oltre, per esempio, il Twiga di Flavio Briatore, dove una giornata così costa “solo” 600 euro.