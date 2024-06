Concorrenti Grande Fratello 2024: spuntano i primi due nomi, chi ha scelto Signorini

In autunno il Grande Fratello tornerà protagonista in televisione, Signorini ha già iniziato a scegliere i concorrenti.

Nemmeno il tempo di salutare l’ultima stagione televisiva che Mediaset starebbe già pensando alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show più celebre d’Italia è cambiato molto negli anni e questo gli ha permesso di essere ancora oggi una delle trasmissioni di punta del piccolo schermo. Merito anche degli ottimi conduttori che hanno avuto il piacere e la fortuna di essere i padroni di casa dello show, l’ultimo risponde al nome di Alfonso Signorini.

Dapprima semplice opinionista e ora conduttore in piena regola. Il compito del celebre presentatore non si limita però solo alla diretta e a fare da mediatore tra il pubblico e i concorrenti ma si occupa anche di scegliere quelli che saranno i personaggi che entreranno nella casa.

Il pubblico già non vede l’ora di sapere chi farà il suo ingresso nella dimora più famosa della televisione italiana. Secondo i primi rumors circa la nuova edizione, Signorini starebbe pensando di andare a pescare all’interno di altri seguitissimi reality show.

Signorini ha deciso: ecco chi entrerà nella casa del Grande Fratello

Tra i format che hanno fatto registrare maggiore successo in quest’ultimo periodo, non manca l’Isola dei Famosi e, a quanto pare, due ex naufraghi potrebbero presto fare nuovamente le valigie con destinazione Roma. I nomi in pole position, oggi, sono quelli di Peppe Di Napoli e di Alvina Scortecci. Andiamo perciò a vedere chi sono veramente i due possibili partecipanti al nuovo GF.

Peppe Di Napoli è un noto ristoratore partenopeo diventato famoso grazie soprattutto alla sua forte presenza sui social. Nel capoluogo campano gestisce un famosissimo ristorante e i numeri da lui registrati hanno attirato le attenzioni di Mediaset che ha deciso di dargli una chance all’interno del piccolo schermo. Alvina Scortecci, invece, è una donna di origini nobili laureata in giurisprudenza che nella vita quotidiana fa l’avvocatessa penale.

Insomma, al momento non è certo quando ripartirà ufficialmente il GF Vip ma di sicuro il periodo buono sarà tra settembre e novembre. C’è ancora tempo per capire chi parteciperà, nel frattempo i due ex naufraghi non sono gli unici ad essere stati accostati alla causa. Oltre a loro bisognerà tenere d’occhio anche l’ex calciatore Nicola Ventola, il conduttore Alessandro Orlando e la modella Estefania Bernal. Ma attenzione anche all’outsider Alvaro Vitali, da tempo alla ricerca di un reality proprio come il GF.