Dormire prima del volo: questa soluzione arriva direttamente dal futuro

In questo articolo parliamo di dormire prima di un volo: ecco il trucco per farlo ed è una novità di sicuro molto interessante.

Quando partiamo per un viaggio in aereo, uno dei problemi che si possono presentare, è lo svegliarsi molto presto per arrivare al gate.

Quando l’aereo parte presto, bisogna ricordarsi di dormire diverse ore prima, perché chiaramente la notte la si potrebbe trascorrere in aeroporto. Ma nel caso in cui la cosa sia difficile e si voglia schiacciare un pisolino direttamente in loco, sappiamo che tutto ciò che si ha a disposizione, in linea generale, è una sedia su cui stare anche un po’ scomodi.

Quello che invece non tutti sanno è che c’è una soluzione inaspettata che può rendere la partenza più piacevole e riposata, in qualche modo. Salire sull’aereo riposati è importante, soprattutto se il viaggio che si deve affrontare è piuttosto lungo.

Ma scopriamo, quindi, che tipo di soluzione si può adottare eventualmente in aeroporto, dove è possibile avere questa possibilità ed eventuali costi.

Dormire prima di un volo, questa soluzione potrebbe essere molto utile per chi viaggia

Sappiamo che questo mondo sta andando avanti il più possibile, e in un certo qual senso stiamo vivendo un periodo pre-futuristico, ma chiaramente non possiamo immaginare cosa accadrà davvero in futuro.

Quello che invece è interessante sapere è che, in uno scenario a dir poco futuristico, si colloca questa soluzione davvero utile per riposare un po’ in aeroporto, prima di prendere un volo. Si tratta, infatti, di una serie di piccole stanze per dormire nell’aeroporto di Bergamo, Orio al Serio.

Si tratta di stanze che somigliano a vere e proprie cabine futuristiche e sono dotate di ogni comfort. È possibile trascorrervi la notte o solo qualche ora, prima di prendere un volo, per l’appunto. Dentro queste cabine, è possibile trovare uno schermo interattivo, luci regolabili, connessione Wi Fi gratis, e tali capsule, dette Resting Pods, sono a 10 metri dai banchi dove si tiene il check in.

Nei pressi degli alloggi, a pochi metri, è anche possibile trovare i servizi igienici, che sono però condivisi con i passeggeri dell’aeroporto. Dunque, soprattutto se si necessita di riposare per qualche minuto, si può prenotare una di queste stanze. Bisogna sapere però, che nella stanza non ci sono cuscini e coperte e in caso bisogna comprarle. I prezzi per prenotare questo tipo di stanza vanno dai 54 euro in su.