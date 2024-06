Elodie, sapete che titolo di studio ha l’amata cantante? In pochissimi ne erano a conoscenza

Elodie, nota cantante italiana, nel corso della sua carriera ha anche studiato. Ecco che titolo di studio ha conseguito.

Elodie Di Patrizi, meglio conosciuta come Elodie, è una nota cantante italiana. Sin da piccola ha una passione sfrenata per la musica e non appena le si presenta l’occasione partecipa ai provini di Amici, entrando così nella scuola e classificandosi quindicesima. Raggiunge la sua consacrazione nel mondo della musica nel 2015 con la partecipazione al Festival di Sanremo. Adesso al sua carriera è sempre più in ascesa.

Diversi tour mondiali l’attendono e altrettanti ne ha già fatti. La ragazza in passato ha anche svolto altri lavori come modella, data la sua altezza. La classe 1990 non ha un titolo di studio tra le mani e questo ha fatto scalpore tra i fan, increduli da quanto appreso. Ma vediamo insieme di cosa si tratta.

Elodie non ha conseguito un titolo di studio nella sua vita: il rimpianto

Bella, spigliata e professionista: Elodie non perde un colpo. E da adesso possiamo dire anche colta. La cantante, dal punto di vista scolastico, ha anche sfiorato un titolo di studio con dedizione e fatica. Elodie ha infatti frequentato il liceo socio-pedagogico a Roma fino al quinto anno, senza tuttavia conseguire il diploma, la stessa Elodie ha ammesso di rimpiangere di non avere terminato il percorso scolastico. Questo intorno ai 18 anni, per poi trasferirsi a a Lecce e iniziare a lavorare come modella e ballerina in discoteca.

Tale notizia ha sconvolto i fan che non pensavano minimamente che la cantante potesse avere anche un lato da “nerd”. Dunque una donna piena di sorprese che trova sempre il modo per far parlare di se. Molto chiacchierata anche la sua vita sentimentale: dalla sua storica relazione con il rapper Marrakesh alla sua relazione attuale con il pilota Andrea Iannone.

Impegnata nel suo tour de force tra una tappa e l’altra del suo show musicale, il quale sta riscuotendo parecchio successo. I fan della cantante italo francese sono sempre in aumento, amata da grandi e piccini, colleziona giorno dopo giorno successi e soddisfazioni.

Ricordiamo che tra poche settimane vestirà i panni di damigella d’onore della conduttrice sportiva Diletta Leotta, in vista del suo matrimonio con il portiere del New Castle Loris Karius. La loro amicizia è nata tra gli studi di Radio 105, quando Elodie fu intervistata dalla stessa Diletta e da Daniele Battaglia nella loro trasmissione 105 Take Away.