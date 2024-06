Matrimonio finito per la coppia più amata dello spettacolo: l’addio dopo 5 anni, indiscrezione bomba

Matrimonio giunto al capolinea per questa coppia amatissima nel mondo dello spettacolo. Ecco di chi si tratta.

Negli ultimi anni stiamo assistendo a diversi divorzi riguardanti personaggi dello spettacolo: Totti e Blasi, Bonolis e Bruganelli e tanti altri. Insomma, una pandemia che sta colpendo diverse celebrità, per non parlare di quelle oltre oceano. Un divorzio e la fine del matrimonio è un momento molto delicato per una coppia, soprattutto se si hanno figli.

Ma ad oggi salta fuori un’indiscrezione bomba: una coppia molto nota nell’ambiente televisivo e che ha ricoperto le pagine di gossip è pronta a dirsi addio dopo 5 anni di matrimonio. Le loro nozze sono giunte al capolinea e dunque il matrimonio è ormai agli sgoccioli. Ma di chi si tratta? Vediamo insieme di chi stiamo parlando.

Nozze al capolinea per questa amatissima coppia del mondo dello spettacolo: ecco di chi si tratta

Gli amori, si sa, vanno e vengono, ma la rottura di un matrimonio è difficile da superare. E sembra che i mal capitati vittime di questa brutta ondata di divorzio che ha coinvolto diversi volti celebri, siano proprio loro: Francesca Pascale e Paola Turci. Dopo ben 5 anni di matrimonio, la loro storia pare essere giunta al termine.

La Pascale in passato è stata al centro di cronache rosa per la sua relazione con l’allora presidente Silvio Berlusconi. I due hanno vissuto insieme diversi anni della loro vita. Ma dalla loro rottura Francesca ha capito di provare attrazione per il suo stesso sesso e amare le donne. Così non molto tempo dopo inizia la sua relazione con Paola Turci e poco dopo le due donne si sposano.

Ad oggi il matrimonio sembra essere naufragato e tra le due non è più vivo quel sentimento forte che tanto le ha unite. A dare la notizia è il sito Dagospia. Si parla di crisi e malumori all’interno della coppia e anche di probabili corteggiamenti di entrambe verso altre donzelle. Che tutto ciò sia vero?

Nessuna conferma o smentita da parte delle dirette interessate, ma sicuramente la verità verrà presto fuori. Non ci resta che attendere per conoscere ulteriori risvolti sulla situazione sentimentale di una delle coppie più chiacchierate ed amate degli ultimi tempi e che ancora una volta a distanza di anni sta rubando le scene di cronaca rosa.