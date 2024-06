Giorgia Meloni: ecco quando guadagna ogni mese il Presidente del Consiglio

Ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio implica molte responsabilità anche se è molto soddisfacente da un punto di vista economico. E quindi, quanto guadagna Giorgia Meloni?

Giorgia Meloni è nata il 15 gennaio del 1977 a Roma. Trascorre la sua infanzia insieme alla sorella Arianna e alla madre all’interno della celebre zona della Garbatella. Infatti, il padre ha abbandonato la famiglia quando Giorgia aveva soltanto due anni. L’attuale Presidente del Consiglio studiò presso l’Istituto professionale Vespucci di Roma diplomandosi in maturità linguistica.

Ed è proprio all’interno delle comunità studentesche romane che la Meloni inizia a muovere i primi passi nel mondo della politica, appassionandosi sempre di più a questo campo. Dà vita al suo percorso politico con il Movimento giovanile di alleanza nazionale mentre nel 1996 fonda il Coordinamento studentesco “Gli antenati” e dal 1998 al 2002 ricopre il ruolo di consigliere della provincia di Roma per Alleanza nazionale. Nel triennio che va dal 2001 al 2004 la vediamo impegnata nel comitato di Reggenza nazionale di Azioni giovani, al punto che nel 2004 ne diventa presidente.

A soli 29 anni, e quindi nel 2006, riesce ad ottenere il ruolo di vicepresidente della Camera dei deputati e, sempre nello stesso periodo, le viene assegnato il titolo di Presidente del comitato per la comunicazione esterna della Camera. Oggi invece è diventata un tassello fondamentale del mondo della politica al punto che in molti non la conoscono soltanto con il nome di Giorgia Meloni bensì come Presidente del Consiglio. Ed è proprio in queste vesti che riesce a portare a casa uno stipendio a dir poco stellare. Ma di che cifra si tratta?

Giorgia Meloni, ecco quanto guadagna come Presidente del Consiglio

Il passato di Giorgia Meloni è stato costellato di molti impegni nel mondo politico. Infatti, proprio durante gli anni universitari dà inizio a quella carriera nel settore che la porta a scalare le vette del successo arrivando ad uno dei ruoli più ambiti, quello di Presidente del Consiglio.

Nel 2019 nel corso delle elezioni europee il suo partito ha fatto una coalizione con Forza Italia e la Lega da cui nacque un nuovo polo di centro destra. E così Giorgia Meloni fu anche alla guida dei conservatori e riformisti europei.

A partire dal 22 ottobre del 2022 Giorgia Meloni è stata eletta presidente del Consiglio dei Ministri, la prima donna nella storia a ricoprire questo incarico. Di sicuro una grande soddisfazione per lei anche perché porta a casa uno stipendio a dir poco sensazionale. Ma quanto guadagna la Presidente del Consiglio?

In base ad alcune ricerche sappiamo che Giorgia Meloni riesce a guadagnare 1.095,28 euro al giorno, cifra che per una settimana equivale a 5.476,88 euro. Insomma uno stipendio molto importante se si pensa che nell’arco di un mese si parla di 23.733,17 euro e che quindi in un anno le permette di avere un compenso pari a 284.798,00 euro.