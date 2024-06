“Sono dimagrita, il dolore ti cambia”: Paola Caruso irriconoscibile, com’è oggi la Bonas di Avanti un altro

Paola Caruso, showgirl televisiva, è irriconoscibile: la donna è dimagrita parecchio e si nota. Le sue parole colpiscono i fan “Il dolore ti cambia”.

Paola Caruso è una showgirl televisiva italiana nota al grande pubblico per aver ricoperto il ruolo di Bonas nel programma Avanti Un Altro, in onda nel preserale di Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis. La donna, infatti, dopo un breve periodo fuori dagli schermi televisivi, era tornata alla ribalta con la partecipazione come ospite al salotto di Pomeriggio cinque e Domenica Live, ai tempi condotto da Barbara D’Urso e ad oggi riveste i panni della Bonas, suo storico ruolo.

La donna molto attiva sui social, si lascia andare a delle confidenze che allarmano i fan. “Sono dimagrita, il dolore ti cambia” queste le parole della bella influencer. Ma vediamo insieme a cosa sia dovuto tale dimagrimento e cosa sta succedendo nella sua vita.

Paola Caruso shock: il dimagrimento è eccessivo

Paola Caruso ha ottenuto la sua popolarità e la sua consacrazione televisiva ricoprendo il ruolo della Bonas nello storico programma condotto da Paolo Bonolis, Avanti Un Altro. La donna incarnava a tutti gli effetti l’ideale di perfezione: fisico sinuoso e curve al punto giusto. Ma ad oggi tutto è cambiato: la donna è dimagrita tantissimo rispetto ai suoi esordi.

In un recente scatto pubblicato sui suoi social non sono mancati vari attacchi rivolti alla sua magrezza: “Troppo magra, sembri anoressica, attenta”. O addirittura: “Ciao Paola, metti su un po’ di chili, non sembri neppure tu, saresti più bella”. Critiche pesanti che hanno colpito la donna che ha voluto esprimersi dicendo la sua tramite una Instagram Stories. Queste le sue parole: Grazie a tutti i messaggi carini delle persone dolci e gentili che mi seguono. Si, sono dimagrita .. è vero, sia per scelta sia perché il dolore ti cambia, è la cruda verità”. Aggiunge poi: “Ti logora l’anima e il corpo è lo specchio dell’anima. Ora sembra che il cielo mi stia donando un po’ di felicità, gioia e amore”.

Parole forti quelle a cui si è abbandonata la donna e il dolore al quale si riferisce potrebbe essere la malattia che ha dovuto affrontare il piccolo Michele, suo figlio. O potrebbe anche trattarsi di una forte delusione sentimentale di cui abbia sofferto in passato. Insomma, la Caruso non si sbilancia sulle motivazioni che l’hanno portata a questo forte dimagrimento, ma rassicura i fan dicendo che adesso nella sua vita vada tutto per il meglio.