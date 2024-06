Anticipazioni Endless Love: la scoperta di Emir su Nihan che lo sconvolge

Endless Love, le anticipazioni delle prossime puntate della soap: Emir fa una scoperta clamorosa, c’entra la moglie Nihan.

Sin dalla prima puntata della nuova soap Endless Love, Emir Kozcuoglu si è rivelato pronto a tutto pur di tenere al suo fianco Nihan Sezin. Persino a inscenare un omicidio per accusare il povero Ozan, fratello della pittrice. I piani diabolici dell’imprenditore, almeno fino adesso, hanno funzionato e non si fermeranno neanche nelle prossime puntate della serie.

In particolare, per puro caso, Emir scoprirà una verità scottante che riguarda proprio la moglie Nihan. Una verità che potrebbe cambiare per sempre tutto, ma che Kozcuoglu deciderà in un primo momento di tenere per sé, non condividendola neanche con l’illustratrice. Le sue intenzioni saranno tutt’altro che positive e per Nihan potrebbe avere inizio un vero e proprio dramma. In seguito le anticipazioni dei prossime episodi nel dettaglio.

Endless Love anticipazioni: Emir scopre il segreto di Nihan

La tormentata storia d’amore tra Emir Kozcuoglu e Nihan Sezin continuerà ad appassionare il pubblico di Canale 5. I due protagonisti di Endless Love dovranno affrontare ancora miriadi di difficoltà e, nelle prossime puntate della soap, finiranno per allontanarsi nuovamente. Quando Nihan deciderà ancora una volta di tornare col marito, Kemal si deciderà a voltare pagina una volta per tutte, decidendo di fidanzarsi ufficialmente con Asu. Per l’occasione, i due organizzeranno una festa, alla quale parteciperanno anche Emir e Nihan.

Durante il party, nel momento dello scambio degli anelli tra Kemal e Asu, Nihan sarà colta da un malore ed Emir sarà costretto a portarla in ospedale. Lì, Kozcuoglu scoprirà la verità: Nihan è incinta. L’uomo capirà immediatamente di non essere il padre del bambino, non avendo avuto rapporti intimi con la moglie, e metterà su uno dei suoi piani più spietati. Accordandosi col medico, Emir farà in modo che Nihan non sappia della gravidanza, deciso a farla abortire di nascosto.

Kozcuoglu, certo del fatto che il padre del bambino sia Kemal, si metterà in contatto con un ex medico per trovare un potente anestetico da somministrare a Nihan, così da stordirla e procedere con l’interruzione della gravidanza. Un piano che Emir porterà avanti su suggerimento della sorella Asu, l’unica a conoscere tutta la verità: la ragazza consiglierà al fratello di sbarazzarsi del bambino per evitare che il legame tra Nihan e Kemal si rafforzi ulteriormente.