Lasciarsi per una foto scattata male, tantissimi italiani lo fanno davvero: i numeri spaventosi

I problemi delle coppie sono sempre più frequenti, ma ci si può lasciare per una fotografia scattata male? I numeri tra gli italiani vi sorprenderanno

Certo è che i tempi sono cambiati, ma questa che in apparenza potrebbe sembrare essere una frase fatta, in realtà non lo è per niente. E uno dei motivi si può facilmente riscontrare nella qualità delle relazioni amorose che si vivono oggi giorno. Già pare essere molto difficile riuscire ad instaurare una relazione duratura e sana, per via dei valori che stanno venendo meno sempre di più, ma è anche un dato di fatto che la natura stessa della vita di coppia è cambiata in modo notevole e in negativo.

E andando ad analizzare diversi casi concreti anche tra i più giovani, si potrebbe constatare quanto questo concetto sia realistico. Molto probabilmente il fattore o uno dei fattori maggiormente scatenanti al riguardo potrebbe essere stato l’avvio e l’uso incondizionato dei social network, purtroppo non solo quando si è single, per conoscere gente nuova. Infatti anche le coppie sembrerebbero essere diventate dipendenti se non anche “schiave” di questi mezzi. Se si naviga su una piattaforma social qualunque come Instagram, si può notare facilmente come le coppie di innamorati che appaiono in foto vogliano condividere ogni cosa e apparire felici ad ogni costo.

Ecco i numeri sorprendenti degli italiani che sempre di più si lasciano per delle foto venute male

Tanti di noi non se ne rendono conto, ma ogni giorno nel nostro paese, i cellulari delle persone finiscono per traboccare di foto che secondo il nostro gusto sono venute male anche dopo molti tentativi andati in fumo. Ogni volta che si esce o si fa qualcosa è d’obbligo fare la foto per condividerla con il gli altri e questo vale anche per le coppie, che dovrebbero invece ignorare il mondo dei social almeno nei momenti in cui i partner sono insieme.

Invece non è così e sembra che un caso sia sempre più frequente e cioè quello che vede molte coppie sfasciarsi proprio a causa delle fotografie che vengono male. Come se scattare male le foto fosse una colpa della persona che ci sta accanto. Qualcuno addirittura preferirebbe un partner rispetto ad un altro proprio per la sua abilità nello scattare le foto. Neanche dovessimo fare un esame di stato. L’ansia di fotografarsi e apparire al meglio alle persone che ci seguono sui social, sembra essere una condizione negativa da cui uscire fuori potrebbe essere una vera impresa.