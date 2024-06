Alessandro Borghese, hai mai visto la sua casa? Un sogno ad occhi aperti – FOTO

Alessandro Borghese continua a ottenere grande successo in Italia, ma avete mai visto casa sua? Si tratta di un posto molto elegante, ecco la foto

Dai fornelli al piccolo schermo, il passo è decisamente breve in certi casi e lo sa sicuramente per esperienza personale anche Alessandro Borghese. Per lo chef, figlio di Barbara Bouchet, le luci della ribalta sono arrivate copiose negli ultimi anni, per via del successo di ‘4 ristoranti’, noto format televisivo che mette in relazione quattro ristoratori, appunto, che trattano gli stessi cibi o della stessa zona.

Intanto, Borghese ha attirato l’attenzione del pubblico grazie alla sua personalità: rock ma elegante, metodica e al tempo stesso un po’ fuori dalle righe, in molti si chiedono che stile possa avere nel privato una persona che racchiude tutte queste caratteristiche in sé.

E quale modo è più semplice di capirlo se non guardando casa sua? Ovviamente, possono venirci in aiuto i social. Borghese, infatti, ha mostrato in diverse occasioni gli spazi della sua abitazione su Instagram, soprattutto ai tempi del Covid. Anche se non abbiamo un home tour completo, abbiamo avuto modo di vedere ambienti, alcune zone e stanze del suo appartamento, dove abita con la famiglia nel cuore di Milano.

La casa di Borghese è uno spettacolo: colori luminosi e stile

Iniziamo dalla zona giorno dove, come da post che vi mostriamo in basso, si possono vedere degli ampi finestroni che, oltre a dare un tocco regale all’ambiente, sicuramente conferiscono luminosità a tutta la stanza. Questo è anche l’intento dei colori, che sono piuttosto chiari, dai muri al parquet, e poi spezzati dall’arredamento – le sedie verdi ne sono la prova.

Molti sono rimasti colpiti anche dalla camera da letto dello chef. Non è troppo grande, ma molto luminosa, un po’ per l’ennesima grande finestra laterale, ma anche per un gioco di luce dell’armadio, che probabilmente fa il suo dovere. Anche in questo caso, dominano il bianco e lo spezzato con il rosso.

In uno dei tanti video pubblicati, Borghese ha anche mostrato una vera e propria stanza dei giochi, dove può fermarsi a rilassarsi con le figlie. In questo caso, vince la creatività tra disegni, zone super colorate e un arredamento su questa scia.

E poteva mancare un angolo verde? Proprio no. E, infatti, si intravede un giardino con tanto di mini parco giochi e un barbecue, perché la cucina non può mai finire in ultima posizione, anche in una casa così.