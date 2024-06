Cover per telefono personalizzate: come crearne una con le tue foto?

Sono uno degli accessori necessari per chiunque da qualche anno a questa parte, da quando, almeno, i telefoni e gli smartphone sono diventati così presenti e anche così costosi: stiamo parlando delle cover per il telefono. In commercio se ne trovano di ogni tipo, diversi per materiali, foggia e persino altre funzioni, come quelle complete di portacarte, borsellino o anello per appoggiare il telefono; ma se volete una cover che, oltre a proteggere il vostro dispositivo, vi strappi anche un sorriso quando la guardate, o volete fare un regalo originale, le cover personalizzate per il telefono con le vostre foto sono la scelta migliore.

Quali foto portare con sé?

Abbiamo tutti una foto che desideriamo stampare da tempo: ecco, questa è l’occasione giusta per rendergli finalmente giustizia. Il primo passo per creare una cover per telefono con le proprie foto, infatti, è scegliere la foto da portare in ogni momento della giornata: il vostro gatto? Un paesaggio pazzesco? Scegliete una bella foto e passate allo step successivo.

Creare cover per telefono personalizzate

Il modo più efficiente per creare cover personalizzate con foto è usare una delle applicazioni o siti web che offrono questo servizio; generalmente si tratta di un’opzione che offre prezzi particolarmente competitivi. Se siete poco tecnologici o se preferite i negozi fisici, cercate un negozio che stampi fotografie.

Per quanto riguarda la prima opzione, basterà seguire le istruzioni passo dopo passo. Sarà necessario soltanto la o le foto che volete utilizzare, il modello del vostro smartphone per essere certi di scegliere la cover giusta e una carta di pagamento abilitata per le transazioni online. Con queste pochissime informazioni, seguendo i vari passaggi a cui vi porterà la app o il sito, arriverete in un attimo a ordinare le vostre cover per telefono personalizzate.

Scegliete una stampa di qualità

Se state per creare una o più cover personalizzate, assicuratevi che i materiali siano resistenti e di buona qualità. Se avete optato per un negozio fisico, potete chiedere di vedere prima i modelli e le tipologie di cover che utilizzano come supporto, così da scegliere quello che vi sembra più resistente e più piacevole al tatto. Per quanto riguarda app e siti web, affidatevi alle recensioni dei clienti, leggetene diverse, così da avere tutte i feedback necessari. È vero che le cover sono accessori decorativi, ma hanno anche un’utilità ben precisa: ovvero proteggere lo smartphone da urti e usura.

Ultimo, ma non meno importante, accertatevi anche della qualità di stampa, così che la vostra foto resista a tutte le avventure e disavventure possibili.

Mai più senza cover personalizzate

Una volta creata la prima siamo quasi certi che avrete voglia di farlo ancora. Un regalo alla mamma, alla migliore amica, al fidanzato… e non possiamo escludere che ognuna di queste persone, innamorate del vostro regalo, non inizieranno a commissionarvene di nuove.