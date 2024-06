Chiara Ferragni, l’affondo a Fedez: su Tik Tok spunta il commento che non ti aspetti

Frecciatine tra Chiara Ferragni e Fedez? Il popolo di TikTok non ha potuto fare a meno di notare questo commento.

Tra moglie e marito non mettere il dito, ma quando c’è di mezzo un milione di follower, le cose si fanno un po’ più complicate. Le vicende tra Chiara Ferragni e Fedez non sembrano accennare a finire, tra battibecchi sui social, rime del rapper che alludono senza ombra di dubbio alla sua relazione naufragata, bambini oscurati e adesso anche un commento che non è di certo sfuggito ai gossippari del web. Perché quando la famiglia più amata e in vista d’Italia scoppia, gli avvoltoi del gossip sono pronti ad avventarsi sui resti dell’impero Ferragnez.

Sia la super imprenditrice digitale, sia il rapper hanno continuato le loro vite, nonostante tutto. Entrambi si vedono sui propri profili social fare quello che facevano prima, lavoro, divertimento, vita di lusso. Entrambi sembrano più raggianti che mai. Eppure ai fan non sfugge proprio niente, nemmeno questo commento TikTok che pare proprio essere un affondo della business woman al suo ancora marito ma ormai ex. Che cosa è successo?

Chiara Ferragni contro Fedez su TikTok? Il commento che sta facendo il giro del web

Come è normale che sia i fan dei rispettivi Ferragnez hanno dimostrato tutto il loro appoggio e la loro solidarietà ai loro beniamini. Al di là dei gossip e dei titoloni da cronaca rosa, si tratta pur sempre di una storia triste, una relazione finita e due persone che stanno cercando di ricostruirsi pezzo dopo pezzo. Chiara Ferragni sui social si mostra bella sorridente e pronta ad affrontare la vita da single senza paura, ma questo non significa non che stia comunque attraversando un periodo molto complicato, da tutti i punti di vista. E i suoi fan, anche su TikTok, lo sanno.

Sotto un video in cui Chiara partecipa ad un trend, qualcuno ha lasciato un commento positivo, di incoraggiamento. “Vola da sola”, come a dire che in lei ci sono tutte le forze e le caratteristiche positive per poter continuare ad andare avanti, anche senza Fedez accanto. Ad un commento del genere, seppur dato da intenzioni positive, avrebbe potuto scegliere di non rispondere. Invece Chiara ha risposto un’inequivocabile “sempre”.

Pare proprio che la nostra Chiara Ferragni sia pronta a stare da sola, a lasciarsi tutto il passato alle spalle, per sé stessa e per i suoi bambini, Leone e Vittoria, sempre al suo fianco.