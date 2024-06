Giovane paziente muore a Vite al limite: Nowzaradan disperato, non doveva finire così

“Vite al limite”. Il programma racconta gli sforzi di numerosi pazienti patologicamente obesi nel tentativo di perdere peso e trovare salute e benessere. La triste storia di Destinee Lashaee.

“Vite al limite” è una docu-serie che ha debuttato negli Stati Uniti nel 2012. Per la prima volta nella storia della televisione venivano mostrate le reali condizioni di persone affette da obesità patologica, con un peso che si aggira intorno ai 300 kg.

Ognuno dei partecipanti ha il desiderio di ritrovare la salute affidandosi alle cure del famoso chirurgo bariatrico Younan Nowzaradan. Nel corso della decima puntata della settima stagione abbiamo potuto scoprire il percorso di Destinee LaShaee (27 anni al momento della messa in onda), originaria di Pineville, in Louisiana. Purtroppo, la sua non è stata una storia a lieto fine.

“Vite al limite”, il doloroso epilogo di Destinee LaShaee: nessuno poteva immaginare

Destinee LaShaee è passata alla storia nel programma “Vite al limite” per essere stata la prima paziente transgeder a cercare aiuto nel Dr. Nowzaradan.

I problemi della donna sono iniziati in giovane età. Poiché nata da una madre ancora adolescente, è stata inserita nel sistema di affidamento quando era ancora una bambina. Ha dovuto combattere per affermare la sua identità di genere; ciò l’ha portata a vivere un’infanzia traumatica che, come conseguenza, le ha fatto sviluppare una dipendenza morbosa dal cibo.

Ha fatto coming out con i suoi familiari all’età di 18 anni ma si vergognava della sua condizione. Sfortunatamente, i problemi di depressione e quelli legati al peso si sono acuiti con la perdita traumatica del fratello a causa di complicazioni dovute a un piccolo intervento chirurgico. Questo l’ha devastata: il lutto era troppo doloroso da sopportare. Per questo Destinee ha avuto pensieri suicidi come ha affermato lei stessa nella puntata a lei dedicata.

La donna era decisa a dare una svolta alla sua vita per ritrovare salute e benessere. Ha quindi intrapreso un viaggio verso Houston (Texas), presso la clinica del Dr. Nowzaradn, chirurgo bariatrico di fama mondiale. Era veramente decisa ad apportare i cambiamenti positivi. Le è stata imposta una dieta ipocalorica personalizzata e, nonostante le difficoltà iniziali, ha perso molto peso. Da 303 kg è scesa a 200 kg nell’arco di un anno: straordinario!

Purtroppo, Destinee Lashaee è deceduta nel febbraio 2022 all’età di 31 anni. Nonostante avesse continuato a perdere peso ed acquisito più sicurezza (tanto da condividere costantemente immagini sui social media della sua incredibile trasformazione), non ha mai superato la sua depressione. Si è tolta tristemente la vita.