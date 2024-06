Arriva il cane robot alimentato da IA: è in grado di perquisirti e darti la caccia da solo

I cani robot stanno letteralmente spopolando, l’ultimo modello è dotato persino di intelligenza artificiale.

Se pensate che un giorno le macchine sostituiranno l’uomo, beh, forse non avete tutti i torti. La tecnologia ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni e quella che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza oggi è realtà. Basti pensare all’intelligenza artificiale e a come si sta già insinuando nelle nostre vite di tutti i giorni. Addirittura nel mondo c’è già chi ha pensato di sostituire i cani.

Il cane è e resterà per sempre il migliore amico dell’uomo ma le mansioni che può svolgere non sono poi così ampie. Al contrario, i nuovi cani robotici sembrano in grado di aiutare l’uomo anche nelle situazioni più pericolose. Insomma, non ci sarà da stupirsi se presto anche la polizia deciderà di sostituire i suoi segugi.

Immaginatevi di trovarvi all’aeroporto e di vedere dei cani robot inseguire persone sospette che trasportano sostanze illecite. Sembra un qualcosa di futuristico, da film o serie tv, invece presto potrebbe diventare la quotidianità. Quello che sta succedendo in giro sancirà presto una svolta sotto questo punto di vista.

IA, tutti pazzi per Spot: il cane robot è già arrivato in Italia

Il mondo come lo conosciamo sta per cambiare e la speranza è questo porti un significativo miglioramento per tutti. In attesa di capire quali saranno i reali sviluppi, in Olanda c’è già chi ha deciso di affidarsi ai robot quadrupedi per svolgere alcuni lavori. La polizia dei Paesi Bassi vorrebbe infatti assegnare alcuni compiti, quelli più pericolosi, ai cani della Boston Dynamics.

L’azienda statunitense da anni progetta e sviluppa questi quadrupedi in grado di svolgere le attività più disparate. Il prototipo ha già un nome, si chiama Spot e non sembra molto un simpatico cagnolone. Più che altro è un ammasso di ferraglia ma la differenza è che è munito di intelligenza artificiale. Questo gli permetterà di valutare la delicatezza di alcune operazioni, il suo compito sarà quello di proteggere gli agenti da situazioni di pericolo come gli attacchi dei criminali e molto altro.

Al momento la sua autonomia massima raggiunge i 20 minuti ma presto diventerà sempre più autosufficiente, al punto da trasformarsi quasi in un cane robot poliziotto a tutti gli effetti. Spot è arrivato da tempo anche in Italia visto che è stato già utilizzato a Pompei come guardiano durante gli scavi.