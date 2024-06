Uomini e Donne, scoppia l’ennesima coppia: l’annuncio di lei scatena il web

Una coppia di Uomini e Donne si dice addio dopo il programma: l’annuncio di lei ha scatenato il web.

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa qualche settimana fa e sta facendo discutere la notizia della coppia che è scoppiata non appena uscita fuori dal programma. Per loro non c’è stato niente da fare: non sono riusciti ad andare avanti nella conoscenza lontano dai riflettori.

Sebbene Uomini e Donne quest’anno abbia portato alla nascita di tanti amori tanto nel trono “classico” (vedi Brando e Raffaella o Cristian e Virginia) quanto nel trono “over” (ad esempio Roberta e Alessandro), non si può dire che ci sia stato lo stesso epilogo per un’altra coppia tanto amata.

La coppia di Uomini e Donne è scoppiata a pochi giorni dalla fine del programma

Uno dei protagonisti del trono over di quest’anno è stato di sicuro il cavaliere Mario Verona. È sceso per corteggiare Asmaa Fares che però l’ha rifiutato. Nonostante ciò, il ragazzo è comunque rimasto nel parterre per trovare l’anima gemella.

Da quel momento per il cavaliere sono scese tantissime donne ma lui ha focalizzato la sua attenzione solo su alcune di loro, fra cui la bella Milena Parisi. Spesso i due sono stati al centro dello studio perché la loro relazione (o meglio conoscenza), è stata sempre molto altalenante.

Mario non ha mai voluto dare l’esclusiva alla dama, volendo conoscere sempre anche altre donne. Milena invece dal canto suo ha sempre voluto una cosa seria e una relazione più stabile con il cavaliere. Durante l’ultima messa in onda infatti i due hanno discusso proprio perché non si trovavano d’accordo su questo punto.

Mario è stato accusato di essere immaturo proprio per questa sua inclinazione a non volersi impegnare. Sui social i due si sono subito sfogati sulla questione dicendo che la loro “storia era volta al termine”. Ad oggi sembrerebbe che Mario e Milena non abbiano più niente a che fare e siano legati solo da un’amicizia.

In un box di domande e risposte su Instagram Milena ha rivelato: “Con Mario? Un amico in più. Sì, sono single. Felicemente non lo so. Chi ammette di essere felicemente single è solo un ipocrita. Ci si auto-convince per tutela”.

La dama si è anche aperta con i suoi fan raccontando di aver sofferto per amore per tante delusioni ma che crede in questo sentimento: “Crederò nell’amore fino all’ultimo dei miei giorni e oltre. Dagli errori io ho solo imparato a come affrontare e accogliere meglio il prossimo”.