Grande Fratello, scoppia un’altra coppia? Quello che accade al supermercato svela la verità – Video

Grande Fratello, dopo Anita e Alessio un’altra coppia potrebbe dirsi addio: quello che accade al supermercato svela cosa succede fra i due.

Nel corso delle varie edizioni Il Grande Fratello è stato complice della nascita di diversi amori. Dopo anni alcuni sono ancora in corso: c’è chi è convolato a nozze e ha avuto dei figli e chi è prossimo a fare il grande passo come Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Nell’ultima stagione del format non sono mancati i flirt che hanno appassionato il pubblico: primo fra tutti quello tra Perla e Mirko che dopo la partecipazione a Temptation Island, che ha decretato la fine della loro relazione, si sono ritrovati nella casa di Cinecittà.

Altra coppia molto amata nata durante l’ultima edizione de Il Grande Fratello è quella formata da Anita Olivieri e Alessio Falsone. Durante la sua permanenza nella casa la gieffina è apparsa distaccata e non incline a cedere ai corteggiamenti, poi Falsone è riuscito a farla capitolare. I due sono stati insieme per un periodo e nei giorni scorsi hanno annunciato sui social la fine della loro storia, una notizia che non ha stupito molto, visto che in molti non hanno mai creduto alla veridicità dei sentimenti di entrambi.

C’è un’altra coppia nata sotto i riflettori del loft di Cinecittà che oggi ha un vasto seguito e che potrebbe essere destinata a dirsi addio. Lei è entrata nella casa casualmente, perché parte di un triangolo amoroso, mentre lui è stato scelto per vivacizzare il reality. L’amore è scoppiato nelle fasi finali del programma, e nonostante i diversi pronostici negativi, è ancora oggi in corso. Loro sono Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi lite al supermercato

Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si sono conosciuti al Grande Fratello. Lui ha saputo capire alcune fragilità dell’ex tentatrice e atteso che lei fosse pronta per un nuovo amore. Una volta usciti dalla casa, pur vivendo in città diverse, hanno dimostrato che la loro relazione è stabile e sincera.

Più volte si è parlato di una crisi e della possibilità che potessero dirsi addio, ma ad oggi i due sono ancora una coppia. Recentemente sono apparsi in video dove si mostrano al supermercato. Greta ha scherzato sull’atteggiamento scontroso e distaccato di Sergio quando fa la spesa.

L’ex gieffino, che è uno chef affermato, sembra avere le idee chiare su alcuni prodotti, mentre Greta ne preferisce altri. Questa divergenza ha creato diversi malumori fra i due, ma non ha certo influito sulla loro relazione. L’amore fra i due ex gieffini va a gonfie vele.