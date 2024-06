WhatsApp, ti hanno hackerato l’account? Fai attenzione a questi dettagli

In questo articolo parliamo di account Whatsapp hackerato: devi fare attenzione a questi dettagli, da cui potrai comprendere se è realmente così.

Whatsapp è la piattaforma di messaggistica più usata al mondo, che ogni giorno consente a milioni di persone di connettersi in modo totalmente gratuito.

Si tratta di un’app che consente di scambiarsi foto, messaggi vocali, videomessaggi brevi, effettuare chiamate e videochiamate, ed è molto facile da usare. Tra l’altro, è aggiornata con grande continuità e questo permette agli utenti di poter scoprire funzioni sempre nuove, che stimolano la loro permanenza sull’app di messaggistica.

La concorrenza è spietata, e in un’epoca super tecnologica come quella in cui viviamo, è importante apportare sempre nuove funzioni che non facciano stufare l’utente, che approda poi magari in altre piattaforme. Tutte le app di messaggistica, ma in particolare Whatsapp, tengono alla sicurezza dei propri utenti.

Purtroppo, però, può accadere che un account whatsapp venga hackerato. Quando accade, chiaramente, il rischio è che siano rubate informazioni personali ed è grave. Per questo motivo, è essenziale agire quanto prima per risolvere la questione e soprattutto, scoprire se l’account sia stato realmente compromesso.

Whatsapp, i dettagli da cui intuire se ti hanno hackerato l’account

I criminali informatici, purtroppo, riescono ad agire nonostante la sicurezza di un’app, in quanto riescono a mettere in atto i loro attacchi con tecniche ben studiate.

Se un account whatsapp è violato da un hacker, ci sono dei dettagli a cui far caso. In primis, questi criminali informatici possono chiedere soldi ai contatti stretti dell’utente a cui hanno rubato il profilo. E potrebbero anche ricattare l’utente a cui hanno sottratto l’account, accedendo a sue foto e/o conversazioni private ecc.

Ci sono dei segnali che potrebbero aiutare a capire se l’account whatsapp è stato hackerato:

Se qualcuno li ha letti, compaiono messaggi che non hai letto

Possono apparire messaggi e chiamate che tu non hai mai eseguito

Possono essere eseguiti cambiamenti a foto profilo, stati e molto altro ancora

Si richiede di verificare il tuo numero, ma non c’è nessun motivo

Sul web, le sessioni di Whatsapp possono risultare anche da altri luoghi.

La cosa migliore da fare in questi casi è disinstallare whatsapp, farne un nuovo download e nuova installazione. Dopodiché procedere con la verifica del tuo numero, ti apparirà un codice di 6 cifre con cui potrai recuperare l’account.

A questo punto, whatsapp sarà disconnesso da altri computer o cellulari. Alza la sicurezza di Whatsapp andando su Impostazioni e disconnetti i vari dispositivi collegati. E infine, usa la verifica in due passaggi che può darti grande sicurezza.