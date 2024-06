Come diventare influencer del mondo fashion su TikTok: arriva la guida ufficiale

Vuoi diventare influencer e fare successo nel campo della moda come Chiara Ferragni? Arriva la guida ufficiale di TikTok.

Diventare influencer è il sogno di molti giovani. Questo perché è un lavoro che dà la possibilità di avere guadagni altissimi, fama e maggiore tempo libero rispetto ad un impiego tradizionale e monotono. In Italia Chiara Ferragni e la sorella Valentina hanno fatto scuola a tantissime ragazze che si sono ispirate a loro per avviare un’attività nel campo della moda e stringere numerose collaborazioni con brand, su Instagram e TikTok.

A livello internazionale il panorama del fashion è dominato dalle Kardashian, che hanno fatto la fortuna costruendo un impero economico e sono discretamente seguite anche in Italia. Ma come diventare influencer di moda fino a poco tempo fa era un grande mistero, come lo è diventare influencer in altri settori. Ora, dopo tantissimi anni, esce finalmente una guida ufficiale dedicata a TikTok, il social network che sta dando filo da torcere a Instagram e anche Youtube.

Come diventare influencer nella moda? È uscita la guida

Una nuova guida ufficiale spiega come diventare influencer di successo nella moda, come le Ferragni e le Kardashian. È dedicata però tutta a TikTok, il social network che dal 2020 ha avuto una popolarità notevole, tanto da superare Instagram, che, anche se è molto utilizzato dalle giovani generazioni, è stato superato dall’app cinese, che è utilizzata dagli influencer più giovani.

La guida è di circa 26 pagine e contiene preziosi consigli che potrebbero aiutarti nella pianificazione del social media marketing su TikTok. Si trova qui ed esamina ciò che i rivenditori nelle app cercano e i target, esplorando quindi le varie opzioni di promozione dell’app, tra cui la configurazione dei pixel, tipi di annunci e le opzioni di targeting. La guida include anche casi di studio, suggerimenti sulle migliori pratiche, consigli creativi, tendenze legate alla moda e date chiave per lo shopping.

Si tratta di una guida davvero utile per chi vorrebbe entrare nel mondo del fashion influencer, diventando così i nuovi Chiara Ferragni. Tra le pagine nel link da scaricare ci sono una serie di note interessanti per chi sta cercando di promuovere i prodotti di moda nell’app. Per scaricarla devi fornire il tuo indirizzo email e iscriverti alle future promozioni di TikTok, ma ti garantirà di essere sempre aggiornato sulle prossime promozioni e offerte rilevanti per la sua attività. E una cosa molto importante: è gratuita.