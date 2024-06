Alessandro Borghese annuncia il ritorno: lo chef scatena i fan così

Lo chef Alessandro Borghese è pronto a un ritorno in grande stile: l’annuncio social infiamma i suoi numerosissimi fan.

In questi anni Alessandro Borghese ha saputo imporsi come personaggio televisivo di prim’ordine. Versatile, appassionato e sempre in grado di approcciarsi con stile riconoscibile e personale la materia trattata, il cuoco si è finora sempre concentrato su programmi in cui potesse esprimere la sua grande passione per la cucina e la televisione. Il suo approccio leggero e insieme sempre elegante è stato oggetto di divertenti parodie e ha coinvolto un pubblico trasversale.

Ha già condotto diversi programmi televisivi, tra cui il più noto è sicuramente 4 Ristoranti, in onda su Sky Uno e TV8, dove quattro ristoratori si sfidano per il titolo di miglior ristorante in una particolare categoria. Il tutto condito dalle frasi ormai iconiche dello chef, dalla sua capacità di entrare in empatia con i concorrenti e giudicare senza spocchia o cattiveria.

Borghese ha anche lavorato a Cuochi d’Italia, un programma dedicato alla cucina regionale e articolato in una gara tra venti cuochi alle prese con piatti tipici. Inoltre, ha avuto esperienze televisive precedenti come conduttore del programma Cortesie per gli ospiti e Cucina con Ale, in onda su Real Time dal 2011 al 2013. E poi c’è stato Alessandro Borghese Kitchen Sound, un programma in cui lo chef ha provato a rivelare i segreti della preparazione dei piatti tradizionali con un tocco di irriverenza e innovazione. Ora Alessandro Borghese è pronto per un ritorno in grande stile.

Il ritorno rock di Alessandro Borghese: l’annuncio dello chef

Sulle sue storie Instagram, con il sottofondo dello storico brano Back in Black degli AC/DC, Alessandro Borghese ha annunciato che il 17 giugno ripartirà il suo programma Alessandro Borghese Kitchen Sound. “Le nuove puntate su ABKS stanno tornando“, scrive Alessandro Borghese nella story, taggando Sky Italia e ricordando che l’appuntamento si rinnoverà ogni giorno a ora di pranzo.

Alessandro Borghese Kitchen Sound è un programma televisivo a cui il cuoco tiene in particolar modo, perché è lo show in cui fa quello che più gli piace: parlare di ricette e di musica. Ecco perché l’appuntamento è presentato proprio come un programma di cucina musicale. Già andato in onda sui canali Sky Italia per tre stagioni, il programma ha presentato per tre stagioni piatti e preparazioni abbinando cucina e musica.

Perché, che siano classiche o contemporanee, tradizionali o innovative, le ricette hanno un ritmo e un suono, che lo chef vuole interpretare evocando brani rock o pop. Il rock non è solo il genere preferito del cuoco ma anche un riferimento importante che descrive culturalmente il suo stile. Borghese vuole spiegare in modo chiaro, diretto ed essenziale come rivisitare con originalità certe ricette, e anche il rock da sempre si presenta come una musica sincera, diretta e senza fronzoli.

A marzo scorso lo chef ha inaugurato il suo Kitchen Sound Break Time all’interno del nuovo Padel Palace in zona Bicocca. Si tratta di un ristorante gourmet, gestito da Borghese con il contributo nella preparazione del menù di Joe Bastianich.