Cristiano Malgioglio in lacrime, dolore troppo grande per lui: annuncio struggente

Cristiano Malgioglio affida ai social il suo dolore per la perdita di una persona speciale: le sue parole commuovono tutti.

Il noto cantautore italiano è famoso non solo per il suo talento ma anche per le numerose collaborazioni con artisti internazionali. In queste ultime ore Malgioglio ha voluto omaggiare il ricordo di una cantante che per lui è stata molto importante.

Le sue parole pubblicate sui social sono state accolte con doloroso stupore e sentita tristezza da tutti i fan. Per lei anni fa ha scritto una canzone che ai suoi tempi avrà sicuramente emozionato molte persone.

Cristiano Malgioglio ricorda una grande cantante francese

Françoise Madeleine Hardy, leggendaria cantautrice, scrittrice e attrice francese, si è spenta a Parigi l’11 giugno 2024 all’età di 80 anni, lasciando un grande vuoto nel panorama della musica francese.

È a lei che Malgioglio ha dedicato un post su Instagram, ricevendo una valanga di cuoricini. Nata il 17 gennaio 1944, Françoise Hardy esordisce nel mondo della musica a soli 18 anni con un successo immediato. Il suo singolo di debutto, “Tous les garçons et les filles“, pubblicato nel 1962, diventa presto l’inno di un’intera generazione, vendendo oltre due milioni di copie in tutto il mondo. Con questa canzone, Hardy si impone come uno dei simboli della generazione yéyé.

La sua carriera musicale è caratterizzata da melodie melanconiche che esplorano temi di dubbio, ansietà e tormento sentimentale. Nonostante il successo, Hardy abbandona presto le tournée per concentrarsi su una carriera discografica, continuando a incantare il pubblico con la sua voce unica e le sue profonde liriche.

Parallelamente alla musica, Hardy si è dedicata all’astrologia, pubblicando diversi libri sull’argomento. Il suo interesse per la psicologia e l’astrologia hanno influenzato profondamente la sua produzione artistica e letteraria. Negli anni ’60 e ’70, Hardy si afferma a livello internazionale, partecipando all’Eurovision Song Contest nel 1963 e collaborando con artisti come Edoardo Vianello, Adriano Celentano e per l’appunto Cristiano Malgioglio. Il suo repertorio si arricchisce di canzoni in diverse lingue, tra cui inglese, italiano, spagnolo e tedesco.

Dopo aver interrotto le esibizioni dal vivo nel 1968, Hardy si dedica a progetti discografici innovativi e alla produzione di musica. Album come “Comment te dire adieu” e “La Question” segnano tappe fondamentali della sua carriera, mentre collaborazioni con artisti come Serge Gainsbourg e Michel Berger rafforzano la sua fama.

Negli anni ’80, la sua musica si adatta ai nuovi gusti, con incursioni nella disco music e collaborazioni con artisti emergenti. Nel 1994, dopo un periodo di silenzio, torna sulla scena musicale con l’album “Le Danger“, seguito da altre opere acclamate come “Clair-obscur” e “Tant de belles choses”.

Nel corso della sua carriera, Hardy ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Grand Prix della SACEM e diverse nominations alle Victoires de la musique. La sua autobiografia del 2008, “Le désespoir des singes… et autres bagatelles“, offre uno sguardo intimo sulla sua vita e carriera.

Cristiano Malgioglio, appresa la scomparsa, la ricorda con un post struggente su Instagram: “Ci lascia un Mito della canzone francese ,una cantautrice tra le piu’ appassionate e originali. L’amore come lo raccontava #FRANCOISEHARDY aveva un sapore puro e emozionante. La ringrazierò sempre per avermi dato il permesso , di scrivere il testo di una sua canzone in italiano dal titolo MESSAGGIO PERSONALE. Tanti cuori oggi piangeranno per te.”