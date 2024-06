Pesante aumento delle tasse per tutti gli italiani: ecco le nuove cifre annunciate da Giorgetti nella riforma fiscale

Il Governo italiano ha annunciato un possibile aumento dell’Irpef netta media di 160 euro per ogni contribuente, suscitando preoccupazioni riguardo a un potenziale aumento delle tasse. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha spiegato che il Governo è alla ricerca di risorse per tagliare l’Irpef sul ceto medio, il che richiede una razionalizzazione della spesa pubblica.

Tuttavia, dietro questa intenzione si cela un possibile taglio delle agevolazioni fiscali. Taglio delle detrazioni nell’ambito della riforma fiscale, è necessario rimodulare le tax expenditures, ovvero le numerose detrazioni e deduzioni fiscali esistenti, che ammontano a circa 600 per un valore totale di 80 miliardi di euro l’anno. Poiché il 70% di queste agevolazioni non possono essere toccate in quanto riguardano pensioni, lavoro e sanità, il Governo punta a un taglio di 5 miliardi di euro nelle restanti detrazioni.

Tra queste, potrebbero essere colpite le detrazioni per lo sport dei figli, l’abbonamento ai trasporti, le spese veterinarie e quelle energetiche per l’autotrasporto. Primo taglio nel 2024 Il primo passo verso la riduzione delle detrazioni fiscali è stato attuato con la riforma delle aliquote Irpef di quest’anno: per chi ha un reddito da 50.000 euro in su, le detrazioni fiscali sono state ridotte di 260 euro.

Potenziali tagli alle detrazioni fiscali: rischio di aumenti delle tasse per i contribuenti

Le ipotesi future parlano di un ulteriore taglio non generalizzato che potrebbe interessare solo coloro che hanno già subito la riduzione delle detrazioni al 19% sulla maggior parte delle spese detraibili, escludendo quelle sanitarie. Questo scenario comporta il rischio paradossale che il taglio delle detrazioni fiscali vada a finanziare la stessa riduzione dell’Irpef destinata ai contribuenti, risultando un “una mano dà e una toglie”.