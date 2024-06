Lavinia Mauro e Alessio Corvino: dopo la rottura, beccati così a Napoli

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo la rottura sono stati beccati così a Napoli. Cosa succede.

Alessio Corvino e Lavinia Mauro, ex volti di Uomini e Donne, hanno annunciato la rottura sui social. Dopo quasi un anno insieme, lo scorso mese, hanno reso noto di aver deciso di intraprendere strade diverse. La notizia giunta dopo una periodo di assenza dai social ha sorpreso i fan. Lavinia ha scelto Alessio alla fine del suo lungo percorso nel daytime di Maria de Filippi, certa che lui fosse l’uomo giusto.

Pur vivendo in città diverse sono riusciti a vedersi spesso rivelandosi anche sui social una coppia affiatata. In diversi scatti condivisi in entrambi i profili sono sempre apparsi molto innamorati e in alcune interviste hanno rivelato di avere molti progetti in comune. Poco prima dell’annuncio dell’addio i due hanno evitato di mostrarsi in rete e i dubbi che fra loro stesso succedendo qualcosa sono diventati insistenti. Ufficialmente oggi Lavinia e Mauro non sono più una coppia, ma secondo alcune segnalazioni giunte all’esperta di gossip Deianira Marzano i due, nei giorni scorsi sarebbero stati avvistati insieme a Napoli.

“Ieri sera (martedì 11 giugno) Lavinia e Alessio erano nello stesso locale di Napoli”, questo il rumors che non è accompagnato da scatti. Anche Amedeo Venza ha ricevuto alcune informazioni sulla coppia che confermano una possibile reunion. I diretti interessati per il momento non hanno commentato le notizie che li riguardano, tuttavia non è escluso che i due si siano rivisti. Dopo il distacco l’ex tronista potrebbe aver deciso di riprovarci? Di voler affrontare le problematiche insieme?

Lavinia e Alessio verso Temptation Island?

Per ora non è dato sapere i motivi dell’incontro anche se in molti sui social hanno insinuato che l’ex coppia potrebbe aver detto si alla partecipazione a Temptation Island. Certo è che la fine della storia ha chiarito tutti i dubbi in merito. Secondo le prime informazioni nell’imminente edizione del reality dei sentimenti non ci sarebbero coppie vip.

La redazione ha puntato su persone comuni, certi di conquistare l’attenzione del pubblico. Il debutto di Temptation Island è previsto per il 27 Giugno, il reality è molto atteso e sicuramente ripeterà il successo delle edizioni precedenti. Per il momento sono stare presentate online alcune delle coppie scelte.

Lavinia e Mauro ufficialmente non fanno parte del cast e per ora non sono tornati insieme, anche se i rumors prevedono un imminente ritorno di fiamma.