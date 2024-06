Mara Venier, con Nicola è una tragedia: cosa è successo alla coppia

La decisione a sorpresa della conduttrice Mara Venier ricadrà inevitabilmente anche sul marito Nicola Carraro, che intanto si è rassegnato.

“Vivo una tragedia dentro casa perché lui non era affatto d’accordo”, è con queste parole che Mara Venier ha raccontato la reazione del marito Nicola Carraro alla sua sorprendente decisione. I due presto festeggeranno diciotto anni di matrimonio ma di recente non sono mancati gli attriti. Il motivo? La scelta della conduttrice non sarebbe andata giù all’82enne, che alla fine si è dovuto comunque mettere l’anima in pace.

Per la Venier si tratta di un vero e proprio tallone d’Achille, una situazione che si ripresenta ogni anno identica. “È più forte di me, non riesco a mollare. Vorrei godermi di più mio marito, la mia famiglia, la mia casa di Santo Domingo”, le sue dichiarazioni riportate dal settimanale Nuovo in uno degli ultimi numeri usciti in edicola. La casa dominicana dove Carraro trascorre i mesi invernali per via di un problema ai polmoni dovrà attendere ancora.

Mara Venier confermata a Domenica In, disperato il marito Nicola

Mara Venier è abbastanza sicura, la promessa però, considerando i precedenti è da prendere con le pinze. “Ogni anno mi dico che sarà l’ultimo ma questa volta penso proprio che andrà così, non voglio ritrovarmi in televisione con il bastone”, ha detto, di fatto confermando la propria presenza al timone di Domenica In per la prossima stagione, nonostante le voci su una sua uscita di scena siano circolate con insistenza. Non esattamente al settimo cielo il marito Nicola Carraro, con il quale è sposata da circa diciotto anni.

Già da qualche anno, infatti, i due sperano di potersi godere finalmente un po’ di relax nella casa che hanno ai Caraibi, a Santo Domingo, ma ci sarà da pazientare ancora. “Quelli che si erano già messi in fila, e sono tanti, devono aspettare”, ha avvertito i colleghi la conduttrice, che spera in futuro di passare un po’ più di tempo in famiglia, soprattutto con il suo Nicola. Al momento, a dire il vero, c’è tensione, la sua decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno: “Dentro casa è una tragedia, lui non era affatto d’accordo”.