Vacanze quasi gratis con lo Skiplagging: tutti stanno approfittando

Come evitare gli alti costi di viaggio? Esiste una soluzione chiamata skiplagging che potrebbe consentire di risparmiare molto denaro.

Viaggiare, dopo gli effetti economici della pandemia di Covid e dei conflitti bellici scoppiati negli ultimi anni, è diventato in buona parte dei casi molto costoso. Gli eventi su scala globale hanno sconvolto, del resto, l’intero settore e anche l’inflazione ci ha messo del suo portando il mondo del low cost a dover adeguare le sue tariffe al rialzo, rendendo dunque il viaggio una spesa di non poco conto.

Basti pensare che, mediamente parlando, il prezzo dei biglietti aerei ha toccato nel 2023 i suoi massimi storici ma anche per l’anno in corso la situazione resterà tendenzialmente simile. I viaggiatori hanno dunque cercato per quanto possibile strategie per risparmiare e per trovare voli economici: a tal proposito esiste una soluzione chiamata skiplaggin che potrebbe consentire di ottenere importanti risparmi. Ma di cosa si tratta e, soprattutto, è esente da rischi o conseguenze spiacevoli?

Viaggi, cos’è lo skiplagging e quanto si può risparmiare

Nell’ottica di risparmiare sui voli aerei e dunque sui viaggi verso le mete turistiche e le destinazioni di vacanza, lo skiplagging si è fatto strada negli ultimi anni diventando una pratica molto popolare. Questa soluzione è, tradotta in italiano, nota anche come ‘biglietto usa e getta’ oppure come ‘città nascosta’ e consiste nel comprare un biglietto aereo meno costoso per raggiungere la città che si intende visitare. Ma dov’è il trucco?

In sostanza la vostra località di destinazione non corrisponderà alla meta indicata sul biglietto aereo: il motivo è che il ticket di viaggio farà scalo nella città che corrisponde alla vostra destinazione e questo comporterà che il secondo volo non verrà preso. Insomma si acquista un volo che abbia una coincidenza verso un’altra destinazione, solitamente proposto a prezzi inferiori di quelli di un volo diretto verso la meta, non prendendo la coincidenza e, dunque, non utilizzando la seconda metà del biglietto. Il risparmio può ammontare anche a decine o addirittura centinaia di euro.

Ma questa pratica non è amata dalle compagnie e occorre tenere conto del fatto che i regolamenti interni potrebbero prevedere conseguenze serie per chi dovesse essere sorpreso a fare skiplagging. Altri svantaggi sono legati all’impossibilità di portare bagagli in stiva e gli esperti suggeriscono di viaggiare in questo modo solo con uno zaino che non possa essere imbarcato. O la possibilità che il biglietto di ritorno venga annullato proprio per non essere saliti sul secondo volo di andata e infatti si consiglia spesso di acquistare solo il biglietto di andata. Le compagnie aeree inoltre non amano i posti vuoti a bordo e in alcuni casi potrebbero vietare espressamente lo skiplagging con possibili conseguenze qualora si venisse scoperti (annullamento punti, azioni legali o divieto di viaggiare con loro).