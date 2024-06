Addio alla carta di identità fisica, ora non serve più: farai tutto con questa app

La carta di identità fisica non sarà più necessaria: basterà un’app d’ora in avanti. Come funzionerà questa nuova applicazione?

Fino a questo momento siamo stati abituati ad utilizzare i documenti fisici. La carta di identità o la tessera sanitaria sono un esempio lampante, in quanto fanno parte della nostra identificazione. E non se ne possono fare a meno per poter accedere ai vari servizi amministrativi, indispensabili in questi casi per ovvie ragioni. Ma tutto sta per cambiare a quanto pare: la digitalizzazione si sta espandendo.

D’ora in avanti sarà sufficiente utilizzare un’applicazione al posto delle carte fisiche. Si tratta di una notizia ufficiale e che potrebbe cambiare ogni cosa, motivo per cui vale la pena fare un tentativo. Si crede che i processi saranno più semplici adesso: potremo dire addio ai documenti fisici in pratica. Ma in che cosa consiste quest’app, e come farà a sostituire le carte fisiche? Andiamo avanti con la lettura per capire di più sulla situazione.

Carta di identità, ora sarà sostituita da un’app: è tutto vero

L’app in questione prende il nome di New York Mobile ID, e si tratta di una versione digitale molto sicura dell’identificazione statale. Per il momento è solo una idea destinata ai residenti dello Stato di New York (USA), che permette di registrare patente di guida, permesso di studente e carta d’identità. Inoltre l’applicazione può essere scaricata dagli utenti Android e iOS in qualunque momento (e senza nessun pagamento).

Il beneficio di questo servizio è immenso. Permette di mostrare rapidamente i propri documenti d’identità, come anche di aumentare la propria privacy e sicurezza. New York Mobile ID, infatti, consente di nascondere molte informazioni personali durante un acquisto, così da evitare che qualcuno entri in possesso di alcuni dettagli sensibili. Però, come è facilmente immaginabile, ci sono alcuni requisiti da tenere a mente.

Innanzitutto deve essere registrato il numero di telefono, per poi inserire l’ID digitale su un singolo dispositivo scelto. Dopodiché sarà necessaria una versione fisica del documento in questione, che non dovrà mai sparire in nessun caso. E infine, ma non per importanza, è richiesta una foto del proprio volto per verificare la propria identità.

In futuro ci sarà sicuramente un’app del genere in Italia: sarebbe grandioso se ci fosse. Per questa ragione vi suggeriamo di rimanere aggiornati sull’argomento, in quanto potrebbe riguardarvi da vicino.