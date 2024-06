William, l’incidente e la ferita alla testa: cosa è successo all’erede al trono

Il Principe di Galles William ha una cicatrice sulla fronte. Ve ne eravate mai accorti? È stato lui stesso a spiegare come se la sia procurata.

Il principe William sta affrontando indubbiamente uno dei periodi più delicati della sua vita. All’inizio di quest’anno, la moglie Kate Middleton è stata sottoposta a un intervento esplorativo nella regione addominale. Purtroppo, l’esito è stato quantomai funesto: si tratta di cancro.

È stata la Principessa del Galles a dare la notizia in prima persona per evitare speculazioni. Da parecchi mesi ormai è lontana dalla vita pubblica. Allo stesso tempo, anche Re Carlo III è affetto da un tumore nella zona prostatica. Sebbene stia rispondendo bene alle cure, la sua presenza è fortemente limitata. Questo significa che è il suo primogenito William a doversi sobbarcare i doveri ufficiali in quanto erede al trono britannico.

Dobbiamo considerare, inoltre, il senso di responsabilità familiare dello stesso principe, padre di tre figli ancora in tenera età (George, Charlotte e Louis). William appare come uno stacanovista, una figura energica ma solitaria, non potendo contare in questo momento difficile nemmeno sul supporto del fratello Harry. I rapporti tra i due sarebbero inesistenti da quando il Duca di Sussex è “fuggito” negli Stati Uniti, gettando fango sull’intera Istituzione monarchica e i membri della Royal Family.

Principe William, il racconto del passato: perché ha una evidente cicatrice in testa

Tra gli impegni recenti che il Principe William ha dovuto portare avanti, vi è stata una visita alla Cardiff Metropolitan University per saperne di più sulle aziende e sulle organizzazioni che utilizzano le alghe.

William stava conversando con Pierre Paslier, co-fondatore e co-amministratore delegato di Notpla che fornisce ai principali impianti sportivi prodotti realizzati con alghe. Mentre il Principe di Galles aveva in mano una maglietta da golf, il signor Paslier gli ha chiesto se praticasse questo sport. In risposta, William ha scherzosamente indicato la sua fronte, dicendo: “No, questo è il risultato dell’ultima volta che ho giocato a golf”.

Il Principe William ha un’evidente cicatrice poco sopra il suo occhio sinistro. Lo avevate mai notato? È stato lui stesso a raccontare come se la sia procurata. Nel giugno 1991 aveva solo 9 anni. È stato colpito da una mazza da golf mentre giocava con alcuni amici. È stato portato d’urgenza al Royal Berkshire Hospital di Reading. Il Principe oggi ci scherza sopra e la definisce la sua cicatrice alla Harry Potter; non è dissimile, infatti, da quella del protagonista dei libri di JK Rowling. “La chiamo così perché a volte si illumina e alcune persone lo notano, altre volte non lo notano affatto”, ha detto ridendo.