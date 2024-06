Ex vippona irriconoscibile: dopo l’addio alla tv, oggi è un’altra persona

Grande trasformazione è quella che ha visto protagonista un’ex vippona del Grande Fratello. Oggi è ben diversa da come l’abbiamo conosciuta nel reality.

Nata il 10 settembre del 1999 a Roma, è la sola figlia di una showgirl molto conosciuta che ha iniziato la sua sua carriera prendendo parte al programma Non è la Rai. Dopo aver partecipato insieme al Grande Fratello vip la ragazza in questione è stata spesso presente in varie alcune ospitate tv anche se poi ha deciso di allontanarsi da questo mondo.

È stata lei stessa, attraverso i social, a condividere i motivi che l’hanno portata a mettere da parte la sua carriera nel piccolo schermo. Nonostante ciò, chi ha continuato a seguirla sui suoi profili ufficiali, di sicuro si è accorto di quanto è cambiata l’ex vippona e di come appaia irriconoscibile da quando l’abbiamo vista per la prima volta nel Grande Fratello.

La trasformazione dell’ex gieffina, ecco com’è diventata oggi

Protagonista di questa incredibile trasformazione è proprio lei, Asia Nuccetelli. Ricordiamo infatti che la ragazza partecipò al Grande Fratello vip insieme alla mamma Antonella Masetti.

Nonostante si siano perse le tracce di lei e che quindi non si sia più fatta vedere nel piccolo schermo, alcune informazioni sul suo conto provengono direttamente dai social. Sappiamo infatti che dopo il matrimonio saltato con Gianfranco Battistini e dopo aver vissuto una relazione breve con il rapper Astol, Asia ha iniziato una storia d’amore con Luigi del Prete, un campione di equitazione nonché studente della Louis. Il loro incontro è avvenuto proprio grazie alla passione comune per i cavalli.

Una coppia che appare molto affiatata al punto che la stessa figlia della Mosetti afferma di essere riuscita finalmente a trovare l’amore della sua vita. Ma com’è cambiata da quando le telecamere di Canale 5 l’hanno ripresa per la prima volta?

Se si fa il confronto con le foto risalenti alla prima edizione del Grande Fratello vip con alcuni scatti più attuali, ciò che si nota e che le due ragazze immortalate sembrano essere totalmente diverse.

Basti pensare che quei capelli color castano sono stati sostituiti da una chioma nero corvino e, osservandola con molta più attenzione, sembrerebbero esservi anche dei cambiamenti ad alcuni tratti del viso, labbra soprattutto. Insomma, nessuno mai avrebbe detto che le due ragazze fossero la stessa persona.